Nebikon: Gemeinderat Erich Leuenberger tritt zurück

Nebikon «Ich bin wohl ein bisschen ein Spinner» – Politik-Urgestein Leuenberger hört auf Fast ein Vierteljahrhundert lang war Erich Leuenberger als Nebiker Gemeinderat für viele Bauprojekte zuständig. Zugutekam ihm seine berufliche Vergangenheit. Nun tritt der ehemalige Kantonsrat endgültig von der Politbühne ab. Reto Bieri 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Plötzlich, mitten im Gespräch, deutet Erich Leuenberger unvermittelt auf zwei Bilder, die an den Wänden seines Büros hängen. Sie zeigen zwei arbeitende Männer. «Mit ihnen fühle ich mich verbunden», sinniert der 63-Jährige. Es ist kein Zufall, dass er im Gemeinderat das Ressort Bau und Sicherheit betreut. Bevor Leuenberger in den Gemeinderat gewählt wurde, arbeitete der gelernte Maurer als Bauführer für die Nebiker Baufirma Wüest AG. An der Bürowand hängt ein Foto seines letzten Projekts als Polier – eine Strassenunterführung unter den Nebiker Bahngleisen hindurch.

Erich Leuenberger tritt per Ende Oktober aus dem Gemeinderat zurück. Das Bild entstand an der Kirchstrasse in Nebikon. Bild: Dominik Wunderli (Nebikon, 11. Oktober 2021)

Als Gründe für den Rücktritt nennt Leuenberger die lange Amtszeit sowie das Geschäftsführungsmodell, das Nebikon vor einem Jahr eingeführt hat. Leuenberger hatte den Wechsel zu diesem Modell vor einigen Jahren mitangeregt. Die Übergabe der operativen Geschäfte an die Gemeindeverwaltung sei gelungen, der richtige Zeitpunkt für seinen Rücktritt deshalb gekommen. Leuenberger wurde 1998 als Gemeindeammann in den Gemeinderat gewählt. Das Amt beinhaltete neben strategischen auch operative Aufgaben. Mit der Einführung der neuen Gemeindeordnung vor einem Jahr wurde das Amt abgeschafft. Der neue Gemeinderat Ressort Bau und Sicherheit ist nur noch strategisch tätig, das Pensum beträgt statt 80 noch 20 Prozent. In Leuenbergers Fussstapfen tritt der 35-jährige Marco Baumgartner, ebenfalls FDP, der Anfang Woche still gewählt wurde.

Grosser Einsatz für die Region

In seiner Amtszeit begleitete Erich Leuenberger viele Bauprojekte. Dazu zählen die Sanierung des Schwimmbads und des Oberstufenschulhauses, der Neubau der Kreisel Süd und Nord sowie zwei Ortsplanungsrevisionen – die aktuellste wurde bis auf eine noch nicht bereinigte Einsprache durch den Regierungsrat vor wenigen Tagen bewilligt. Ein Projekt hervorheben mag Leuenberger zuerst nicht, spricht dann aber doch die gelungene Badi-Sanierung an, bei der er Präsident der Baukommission war. Er erklärt:

«Sieben Gemeinden haben mitgezogen und insgesamt 5,25 Millionen Franken gesprochen, das war toll.»

Erich Leuenberger auf der Rutsche der sanierten Badeanlage. Bild: Pius Amrein (Nebikon, 18. Mai 2012)

Schiffbruch erlitten habe der Nebiker Gemeinderat mit Projekten während seiner Amtszeit nicht wirklich. Rückblickend störe ihn eigentlich nur, dass es in der Politik manchmal sehr lange dauere, bis etwas umgesetzt ist.

Statt einzelne Bauprojekte rückt Leuenberger lieber sein Engagement für die Region in den Vordergrund. Das sei durch die Kombination als Gemeindeammann und Kantonsrat möglich gewesen. Leuenberger sass von 2003 bis 2019 für die FDP im kantonalen Parlament. Weiter war er Vorstandsmitglied des Regionalen Entwicklungsträgers Luzern West sowie der ARA Oberes Wiggertal, zudem Mitglied in einer Arbeitsgruppe des Verbands Luzerner Gemeinden. Bis auf weiteres bleibt er Aktuar der RO Genossenschaft Wald Wiggertal. Als Kantonsrat vertrat Leuenberger oftmals nicht die Meinung seiner Partei. Leuenberger bestätig dies: Er sei halt liberal und gradlinig, er wolle sich nicht verbiegen.

Leuenberger betont die gute Streitkultur im Nebiker Gemeinderat:

«Auch wenn es nicht immer nett zu- und hergeht, steht immer die Sach- und nicht die Parteipolitik im Vordergrund.»

Das ist allerdings nicht weiter verwunderlich, denn im fünfköpfigen Rat sitzen gleich vier FDPler. Andere Gemeinden empfinde er manchmal eher als verkrampft und konservativ, Nebikon hingegen sei liberal und offen, sagt Leuenberger. «Das liegt daran, dass das Industriedorf geprägt ist von liberalen Unternehmerfamilien.» Zum lebenswerten Klima trage ein reges Vereinsleben mit rund 40 Vereinen bei, Neuzugezogene würden dort offen empfangen.

Nach dem Rücktritt mehr auf Skis und dem Velo unterwegs

Leuenberger hat seinen Rücktritt im Sommer kommuniziert. Leichtgefallen sei ihm der Entscheid nicht. «Ich habe das Amt mit Leib und Seele ausgeführt, sieben Tage in der Woche. Auf der Visitenkarte ist meine private Handynummer drauf.» Auch neben der Politik ist Leuenberger stets auf Achse. So zeigt ihn ein weiteres Foto an der Bürowand mit einer Skitourengruppe auf einer Bergspitze. Leuenberger sagt:

«Ich bin wohl ein bisschen ein Spinner. Wenn ich etwas mache, dann mit vollem Engagement.»

Das ging auch zu Lasten der Familie. Seine Frau habe die beiden mittlerweile erwachsenen Kinder praktisch allein grossgezogen, da er wegen seiner Engagements nie zu Hause war.

«Früher war das normal, heute würde eine Frau das nicht mehr mitmachen. Dafür danke ich meiner Frau auch heute noch.»

Bild: Dominik Wunderli (Nebikon, 11. Oktober 2021)

Leuenberger freut sich nun auf mehr freie Zeit, auf Skitouren sowie Ausflüge mit dem Veloclub Nebikon. Auch will er vermehrt in seinem Wald holzen gehen, «um wieder mit den Händen zu arbeiten». Kürzlich hat er sich zudem ein Buch übers Fischen gekauft. «Einige Leute haben mir abgeraten – sie sagen, mir fehle dazu schlicht die Geduld», sagt Leuenberger schmunzelnd.