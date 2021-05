Natur Kanton Luzern setzt im Kampf gegen invasive Pflanzen auf die Bevölkerung Privatpersonen können bei den Gemeinden gratis sogenannte Neophytensäcke beziehen und darin invasive Pflanzen entsorgen. Die Säcke sind ein Pilotprojekt des Kantons Luzern und der Abfallverbände im Kanton. Susanne Balli 27.05.2021, 05.00 Uhr

Es gibt sie in unserem Land zum Teil schon seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten. Einige wenige werden aber zunehmend zum Problem. Die Rede ist von bestimmten exotischen Pflanzen, den sogenannten invasiven Neophyten. Sie wurden meist durch Menschen eingeführt oder unbemerkt eingeschleppt, haben sich an die hiesigen Gegebenheiten angepasst, breiten sich zum Teil rasant aus und bedrohen dadurch die einheimische Artenvielfalt.

Im Kampf gegen die ungeliebten Gewächse setzt der Kanton Luzern unter anderem auf die Unterstützung von Gemeinden und neu auch auf Privatpersonen. Er hat zusammen mit den drei Abfallverbänden im Kanton – REAL, GALL und GKRE – den Neophytensack lanciert.

So sehen die Neophytensäcke aus, welche bereits bei diversen Gemeinden im Kanton Luzern gratis bezogen werden können. Bild: PD

Für das Pilotprojekt wurden 30'000 spezielle Säcke mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern produziert, in denen invasive Neophyten, vor allem alle vermehrungsfähigen Pflanzenteile wie Samen, Wurzeln und austriebsfähige Sprosse, gesammelt und gratis der ordentlichen Abfallsammlung übergeben werden können. Der Kanton Luzern finanziert die Produktion der Säcke.

240 Säcke für jede Gemeinde

Peter Kull, Fachbereichsleiter Lebensräume bei der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa), erklärt: «Jede Gemeinde erhält 240 Neophytensäcke. Bei Bedarf können die Gemeinden beim jeweiligen Abfallverband Nachschub bestellen, solange der Vorrat reicht.» Interessierte Privatpersonen, die etwa Neophyten im eigenen Garten entdecken, können bei der jeweiligen Wohngemeinde gratis einen Neopyhtensack beziehen. Derzeit stellen bereits einige Gemeinden, darunter zum Beispiel Weggis und Hohenrain, solche Säcke zur Verfügung.

Die Abfallverbände übernehmen die Sammlung und Verbrennung der Neophytensäcke. Letztere werden zusammen mit dem übrigen Kehricht verbrannt. Entsprechend müssen sie gleich wie die normalen Kehrichtsäcke bereitgestellt werden.

Eine komplette Elimination der Neophyten sei zwar nicht möglich. «Das Ziel des Pilotprojektes ist es aber, möglichst viele solche Problempflanzen zu entfernen, bevor sie ihre Samen abgeben können», sagt Kull.

Krautige Pflanzen können von Hand entfernt werden

Da invasive Neophyten praktisch überall zu finden sind, verfolgt der Kanton Luzern in der Bekämpfung eine Doppelstrategie. Für gewisse Gewächse wie den Japanischen Staudenknöterich, der von Hand kaum ausgerissen werden kann, oder den Riesenbärenklau, der schwere Verbrennungen verursachen kann, werden Fachleute mit entsprechenden Gerätschaften und Maschinen eingesetzt. «Bei krautigen Pflanzen, die von Hand mitsamt der Wurzel ausgerissen oder mit einem kleinen Spaten ausgestochen werden können, sind wir aber froh um die Mithilfe der Bevölkerung», so Kull.

Peter Kull vom Lawa zeigt einer Gruppe von Freiwilligen auf einer Wiese am Rotsee, wie das Einjährige Berufkraut, ein invasiver Neophyt, entfernt werden kann. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 25. Mai 2021)

Mit dem Projekt Neophytensack sollen die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, aktiv mitzuhelfen, um die einheimische Flora zu schützen. Dabei stünden Gartenbesitzer und freiwillige Gruppierungen im Fokus. Mitglieder des Ebikoner Vereins Äbike grünt waren zum Beispiel diese Woche auf einer Wiese entlang des Rotsees aktiv und entfernten in mühsamer Handarbeit Einjähriges Berufkraut.

Einjähriges Berufkraut. Bild: Patrick Luethy

Längere Zeit habe sich diese Art relativ ruhig verhalten. «Doch durch die trockenen Sommer der letzten Jahre ist das Einjährige Berufkraut derzeit am Explodieren», sagt Peter Kull. Es befinde sich in einer exponentiellen Ausbreitungsphase.

Beim Berufkraut sei es wichtig, dieses inklusive der Wurzeln zu entfernen, bevor es aussame. Jetzt sei der ideale Zeitpunkt, diese invasive Pflanze zu bekämpfen. «Wenn man es hingegen mäht oder abreisst und die Wurzeln im Boden bleiben, wird aus dem Einjährigen ein Mehrjähriges Berufkraut», erklärt Kull.

Invasive Neophyten werden zum Teil in Läden angeboten

Der grösste Teil der in der Schweiz vorkommenden Neophyten sei nicht invasiv und stehe damit nicht im Fokus von Bekämpfungsmassnahmen. Leider gebe es aber invasive Neophyten wie den Sommerflieder oder den Kirschlorbeer, die immer noch verkauft werden dürfen. Kull: «Das ist natürlich katastrophal. Wir bekämpfen diese Pflanzen, und in Gärten und Überbauungen werden sie zum Teil immer noch gepflanzt.» Derzeit seien Bestrebungen in Gang, solche Arten ebenfalls gesetzlich zu verbieten. «Immerhin gibt es eine Verzichtsliste, die in Zusammenarbeit mit der Grünen Branche erarbeitet wurde und an die sich die meisten halten.»

Einige Arten auf der Schwarzen Liste sind bereits heute verboten. Dies sind unter anderem:

Aufrechte Ambrosie

Asiatische Staudenknöteriche

Riesenbärenklau

Drüsiges Springkraut

Zu invasive Neophyten, die zum Teil noch verkauft werden dürfen, gehören unter anderem folgende Pflanzen:

Kirschlorbeer

Sommerflieder

Robinie

Weitere Infos zu Neophyten und zum Neophytensack sind bei der Umweltberatung Luzern unter www.ublu.ch oder unter Tel. 041 412 32 32 erhältlich.