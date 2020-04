Neu ab 17.30 Uhr: Stadt Sursee ändert Bestimmungen für Wochenend-Fahrverbot in der Altstadt Der Surseer Stadtrat passt das Wochenend-Fahrverbot für die Altstadt an. Die Änderungen gelten ab Mitte Mai, schätzen die Behörden. 29.04.2020, 09.34 Uhr

Im Sommer am Wochenende autofrei: Altstadt in Sursee. Bild: Pius Amrein (22. Juli 2019)

(stp) In den Sommermonaten gilt in der Altstadt Sursee jeweils ein Wochenend-Fahrverbot. Dies schreibt die Stadt Sursee in einer Mitteilung. Das Verbot gilt dieses Jahr ab dem 2. Mai bis am 27. September. Dabei hätten die neuen verlängerten Ladenschlusszeiten am Samstag «einen Einfluss auf den Beginn des Wochenend-Fahrverbots», heisst es in der Mitteilung weiter.