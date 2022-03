Neuausrichtung Sursee-Mittelland statt LuzernPlus: Hildisrieden wechselt den Regionalen Entwicklungsträger Per Ende 2022 wird die Gemeinde Hildisrieden vom RET LuzernPlus zum RET Sursee-Mittelland wechseln. Da der Übertritt gemäss Statuten verfrüht ist, muss die Delegiertenversammlung entscheiden. 10.03.2022, 08.32 Uhr

Die Gemeinde Hildisrieden ist Mitglied des Regionalen Entwicklungsträger (RET) LuzernPlus – noch. Denn per 2023 will Hildisrieden zum RET Sursee-Mittelland wechseln, so eine gemeinsame Mitteilung der Gemeinde und der beiden Entwicklungsträger.