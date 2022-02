Neubad startet grosse Kunst-Offensive in seinen Räumen

Stadt Luzern Von «FFK im Oberstübli» bis «Atlantika»: Neubad startet grosse Kunstoffensive Kunst statt WG in der Wohnung, «Atlantika» in der Galerie, und noch eine Vernissage im «Keinraum» – ein Besuch im Neubad lohnt sich für kunstaffine Menschen dieser Tage aus mindestens drei Gründen. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 18.02.2022, 10.30 Uhr

Bis vor kurzem bewohnte eine WG die Wohnung im oberen Stock des Neubads. «Wir haben die Nutzung der Wohnung schon länger diskutiert. Doch wir wollten der WG nicht einfach kündigen», erklärt Nathalie Brunner, Geschäftsführerin im Neubad Luzern. Als letzten September die Wohngemeinschaft selbst kündigte, war für das Neubad-Team klar: Die Räume sollten öffentlich gemacht und kulturell belebt werden. Damit war das Projekt «FKK ­im Oberstübli – Füdliblutte Kunst und Kultur» geboren.

Im Rahmen dieses Projekts können sich Interessierte mit Ideen aus den Bereichen Kunst, Kultur oder Soziales bewerben. «Von Februar bis Mai, der Experimentierphase, ist die Wohnung nun ausgebucht», sagt Brunner. Den Auftakt machen Juan José Faccio, Jessica-Maria Nassif und Isabel Piniella mit ihrer Klanginstallation «Iscream», die diesen Samstag ab 10 Uhr offen ist. Die Wohnung werde aber auch noch als Unterkunft für Künstlerinnen und Künstler benützt, die im Neubad oder an Partner-Festivals auftreten.

Neubad-Leiterin Nathalie Brunner in der Wohnung im Dachgeschoss, wo die Ausstellung «FKK im Oberstübli» läuft. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Februar 2022)

Doch nicht nur im «Oberstübli» bietet das Team den Besuchenden Kunst. «Es gibt ganz viele Miniformate und Projekte, weil wir immer wieder scheinbar unmögliche Zwischenräume niederschwellig öffnen. Für das teilweise neue Team sind die Räume im zweiten Obergeschoss eine geniale Möglichkeit, neue Räume wie die Wohnung entwickeln zu können», sagt Brunner.

«Keinraum»: Die kleinste Galerie Luzerns zeigt Werke von Andrea Fortmann

Neu ist der «Keinraum» zwar nicht, doch die Vernissage von Andrea Fortmann am Donnerstag in der kleinsten Galerie Luzerns ­– der Vitrine des Neubads – präsentiert eine neue Ausstellung. Das Thema des Jahres lautet «new message: your tenderness has been fully charged», dazu passt die Arbeit «this is all constructed» der gebürtigen Bernerin. «Dabei geht es um die Eigenwahrnehmung des Körpers und darum, wie unsere gestaltete Umwelt kommuniziert», erläutert Nathalie Brunner.

Wiederbelebte Neubad-Galerie startet mit Ausstellung von Maja Hürst

Der dritte Kunst-Event der Woche ist die Ausstellungseröffnung von Maja Hürst in der wiederbelebten Neubad-Galerie. «Maja Hürst hat bei uns den Spielraum neugestaltet. Da entstand die Idee, unseren Ausstellungsraum wieder aktiv zu nützen. Hier werden wir zweimal im Jahr Kunstschaffende zeigen. Maja Hürst macht mit ‹Atlantika› den Anfang. Sie ist für ihre Streetart und für ihre Gebäudemalerei bekannt», so die Geschäftsleiterin.

Maja Hürst in ihrer Ausstellung in der Neubad-Galerie. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Februar 2022)

«Ich verstehe den Raum der Galerie als Korallenriff, welches Ausblicke auf Wasserflächen gewährt. Die ehemaligen Duschen sind der Beginn eines trockenen Tauchgangs», erzählt die Künstlerin. Dabei thematisiere sie die Auswirkung des Menschen auf die Natur. Maja Hürst sagt:

«Seit bald 20 Jahren arbeite ich an meiner Bildsprache, meinem visuellen Universum ‹Tika›. Das Verhältnis Mensch–Tier–Natur ist schon lange ein wichtiges Thema für mich.»

Mit ihrer Kunst wolle sie Aufmerksamkeit auf spezifische Themen richten und zum Nachdenken anregen. Dass sie gerade «Atlantika» zeigt, sei kein Zufall. «Im Januar habe ich den Spielraum ausgemalt. Der türkisblaue Boden und die Struktur der Decke haben mich an ein Floss erinnert, wie man es von unter Wasser sieht», erklärt die gebürtige Zürcherin. So sei die Idee entstanden, die Galerie und den Spielraum inhaltlich zusammenzunehmen. «Der Raum bestimmt jeweils die Entwicklung meiner Arbeit. Ein Treppenhaus als Galerie, das war zu Beginn eine Herausforderung.»

Im Neubad-Sääli läuft die Werkschau von Gian Michelle Grob

Im Sääli des Bistros stellt ausserdem zurzeit noch Gian Michelle Grob aus. «Die ehemalige Co-Leiterin des Neubads hat sich seit ihrem Rücktritt wieder vermehrt ihrer Kunst gewidmet und ist zurück aus ihrer Residenz in Genua. Wir zeigen eine Werkschau von ihrem Aufenthalt in Italien», sagt Nathalie Brunner. Die Finissage findet am 26. Februar statt.

Ausstellung von Gian Michelle Grob im Sääli. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Februar 2022)

Zum Stellenwert der Kunst im Neubad sagt die Leiterin: «Das Neubad ist ein multidisziplinäres Haus der offenen Kulturen und dynamisches Gesamtkunstwerk. Kreative Personen beleben das ehemalige Hallenbad seit je. Nischen und Unorte im Gebäude werden dabei immer wieder zur unerwarteten Erlebniswelt.»

Geht die Zwischennutzung Neubad weiter als 2023?

Trotzdem: Nach den letzten zwei Jahren ist im Neubad deutlich Aufbruchsstimmung zu spüren – auch wenn die Zeit für die Zwischennutzung theoretisch im 2023 zu Ende wäre. «2022 werden wir mit den verschiedenen Partnern verhandeln und versuchen, das Neubad länger zu erhalten», sagt Nathalie Brunner und fügt an:

«Nach acht Jahren ist das Neubad nicht mehr wegzudenken. Wir pflegen das Gebäude sorgfältig und hoffen, dass damit einer Verlängerung nichts im Wege steht.»

Hinweis: Vernissage Maja Hürst am Samstag, 19. Februar, um 15 Uhr – plus weitere Anlässe im Neubad, vom Dachgeschoss bis zum Klub im Keller. Infos: www.neubad.org

