Schwerpunkt Ein offenes Haus für alle – was die Architekten alles beachten müssen, wenn sie das neue Luzerner Theater bauen Die Vorbereitungen für den internationalen Wettbewerb laufen auf Hochtouren. Ein Kriterium ist dabei besonders wichtig: Das neue Gebäude soll mit dem öffentlichen Raum verschmelzen – und in dieser Hinsicht sogar das KKL übertrumpfen. Robert Knobel 20.11.2020, 05.00 Uhr

Der Entscheid ist gefallen: Das Luzerner Stadttheater soll abgerissen und durch einen grösseren Neubau ersetzt werden. Anfang 2021 will die Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater einen Architekturwettbewerb lancieren. Vorgesehen ist ein anonymes zweistufiges Verfahren, an dem Architektenteams aus der Schweiz und dem Ausland teilnehmen können.

Die Tage des 180-jährigen Stadttheaters sind bald gezählt.



Bild: Roger Grütter

«Wir rechnen mit 80 bis 100 Projektbeiträgen», sagt der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP), der gleichzeitig Präsident der Projektierungsgesellschaft ist. Zurzeit ist man dabei, für das Bauprojekt die genauen Kriterien zuhanden der Architekten zu definieren. Zentral sind dabei folgende Vorgaben:

Grosser Opern-Saal : Gesetzt ist ein grosser Saal mit Bühne und Orchestergraben. Der Saal soll über 600 Plätze verfügen, wobei die Sitze bei Bedarf entfernt werden können, um eine möglichst flexible Nutzung zu ermöglichen. «Von der klassischen Guckkasten-Bühne bis zu einer völlig freien Raumaufteilung soll alles möglich sein», sagt Birgit Aufterbeck, Präsidentin der Stiftung Luzerner Theater. Neu soll es auch eine Hinter- und eine Seitenbühne geben, welche schnelle Wechsel von Bühnenbildern und Kulissen erlauben.

Hinzu kommt ein kleiner Saal mit rund 350 Plätzen. Dieser ist im Gegensatz zum grossen Saal nicht für Opernproduktionen gedacht, sondern in erster Linie für Schauspiel – ähnlich wie heute die «Box» auf dem Theaterplatz. Im besten Fall könnten die beiden Säle sogar miteinander verbunden werden – eine Idee, die Birgit Aufterbeck begeistert: «Man stelle sich vor: Im grossen Saal wird Othello gespielt, während nebenan eine Aufführung der freien Szene stattfindet. In der Pause gehen dann die Türen auf, und das Publikum beider Säle vermischt sich. Das wäre eine unglaubliche gesellschaftliche Chance.» Multifunktionssaal: Hier sollen VIP-Empfänge, Einführungen, Ausstellungen, aber auch kleinere Schauspielproduktionen oder Sitzungen stattfinden.

Das neue Haus soll nicht zu gross werden

Die Räume, die nicht direkt mit dem Bühnenbetrieb zusammenhängen – etwa Büros oder Kostümschneidereien – sollen nicht in den Neubau integriert werden, sondern wenn möglich in der Nachbarschaft hinzugemietet werden. Auch die Kulissenwerkstatt im Tribschen sowie der Theaterfundus im Südpol sollen bestehen bleiben. So hofft man, das Volumen des Neubaus noch etwas reduzieren zu können. Denn dass das Theatergebäude praktisch doppelt so gross werden soll wie heute, sorgt bereits für Kritik. Eine Machbarkeitsstudie von 2020 skizziert zwar die möglichen Umrisse eines Neubaus in groben Zügen: Er könnte maximal 25 Meter hoch werden und einen Teil der Wiese beanspruchen, auf der heute die Theaterbox steht. Der Lichteinfall in die Jesuitenkirche soll dabei möglichst wenig beeinträchtigt werden – auch das ist eine Vorgabe an die Architekten.

Die heutige Lücke zwischen Theater und Jesuitenkirche soll geschlossen werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2020)

Wie gross der Bau dann tatsächlich wird, bleibt aber den Architekten-Teams überlassen. An ihnen ist es, das oben genannte Raumprogramm umzusetzen – und gleichzeitig eine städtebaulich möglichst hochwertige Variante zu präsentieren. Dies ist ein Spagat, wie Beat Züsli einräumt. Denn:

«Der Neubau soll für einen Quantensprung bei den Betriebsabläufen sorgen. Dafür braucht es deutlich mehr Platz als heute.»

Auch für Birgit Aufterbeck sind möglichst effiziente Abläufe matchentscheidend – weil sie letztlich die Höhe der jährlichen Betriebskosten diktieren. So soll es im neuen Theater zum Beispiel möglich sein, dass mehrere Produktionen parallel laufen. Heute müssten dafür die gesamten Kulissen einer Produktion abgebaut, im Tribschen zwischengelagert, und für die nächste Aufführung wieder aufgebaut werden – ein riesiger logistischer Aufwand, der künftig wegfällt.

Café oder Restaurant soll mehr Leute in das Gebäude locken

Das heutige Luzerner Theater liegt mitten im Stadtzentrum, gehört zum Stadtbild – doch die meisten kennen es bloss von aussen. Das soll sich künftig ändern. Die Öffnung hin zur Stadt und zu den Passanten ist ein weiteres zentrales Kriterium für den Architekturwettbewerb. Ziel ist, dass das Haus auch ausserhalb von Theateraufführungen belebt und auch für Leute zugänglich wird, die kein Ticket gekauft haben. Beat Züsli sagt:

«Die Gastronomie wird entscheidend zu dieser Öffnung beitragen.»

Ein künftiges Theater-Café oder -Restaurant soll Passanten und Leute in das Gebäude locken, die sonst kaum ein Theater betreten würden. Die Gastronomie soll dabei noch deutlich stärker in den öffentlichen Raum integriert werden als beispielsweise die KKL-Restaurants. Die Botschaft ist klar: Das neue Theater soll kein elitärer Kulturtempel werden, sondern ein öffentlicher Treffpunkt. «Die Schwellenangst, die heute viele vor dem Theater haben, muss unbedingt abgebaut werden», so Beat Züsli. Damit dies gelinge, brauche es auch architektonisch innovative Lösungen.

Genf und Oslo – Vorbilder für das neue Luzerner Theater? «Drinnen» und «draussen» beginnen zu verschmelzen: Heute sollen Theaterhäuser Teil des öffentlichen Raums sein. Dieser Anspruch besteht nicht nur in Luzern. Auch andere Städte setzen solche offenen Konzepte bei Neubauten von grossen Theatern um. Zum Beispiel Genf: Dort wird im Februar 2021 die Nouvelle Comédie eröffnet. Die Öffnung und Durchlässigkeit gegen aussen ist ein zentraler Punkt beim 100-Millionen-Projekt Skyline des Pariser Büros FRES. Die grosszügige Esplanade vor dem Theatergebäude soll zum neuen pulsierenden Zentrum des Quartiers Eaux-Vives werden. Für alle sichtbar gemacht wird auch, was im Innern des Gebäudes passiert – so sind beispielsweise Theaterwerkstätten und Ateliers öffentlich einsehbar. Mehr dazu in unserem Bericht von 2019. Das neue Schauspielhaus in Genf mit dem grossen Platz (Esplanade). Visualisierung: Nouvelle Comédie Eine fast vollständige Verschmelzung mit dem öffentlichen Raum haben die Architekten des 2007 eröffneten Opernhauses von Oslo erreicht: Spaziergänger steigen dort barrierefrei bis aufs Dach des Gebäudes, welches als eine riesige Rampe konzipiert ist. Grosse Glasfronten erlauben einen detaillierten Einblick in das Innere des Gebäudes – während sie für die Besucher den Blick auf die spektakuläre Meereskulisse freigeben. Das Opernhaus in Oslo. Bild: Visitnorway

In dieselbe Richtung zielen auch die Forderungen der IG Stadtentwicklung, einer Gruppierung aus vornehmlich linken Politikern. Eine möglichst grosse Interaktion zwischen Innen- und Aussenraum sei zwingend, schreibt die IG in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dies sei nicht nur eine architektonische, sondern auch eine gesellschaftliche Frage: «Ein klassischer Architekturwettbewerb genügt nicht für ein Projekt mit dieser Tragweite.» Es brauche eine Debatte darüber, wie das neue Theatergebäude und der Platz davor möglichst vielfältig genutzt werden können und welche Rolle sie im Stadtraum künftig spielen sollen.

Luzerner Theater wird zum Ganzjahresbetrieb

Die logische Folge von so viel Offenheit ist, dass das Gebäude auch möglichst selten geschlossen bleibt. Heute macht das Luzerner Theater die Tore im Sommer jeweils für zwei Monate dicht. «Künftig wollen wir einen Ganzjahresbetrieb führen», sagt Birgit Aufterbeck und fügt hinzu: «Das ist für die Schweiz neu und einzigartig.» Konkret soll das Haus im Sommer jeweils für Spezialprogramme geöffnet werden – beispielsweise für Musicals oder Gastspiele auswärtiger Ensembles. Insbesondere aber soll die Bühne auch für das Lucerne Festival geöffnet werden sowie für Produktionen von Luzerns freier Theaterszene. Birgit Aufterbeck nennt dabei explizit auch die Theater der Landschaft als willkommene Gäste. Das Versprechen, dass künftig auch unabhängige Theaterschaffende aus der Region das Haus nutzen dürfen, ist seit Jahren ein wesentlicher Teil der (kontroversen) Diskussionen rund um das neue Theater.