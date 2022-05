Luks Wolhusen: Politik will bessere Kommunikation und Mitsprache

Neubau Spital Wolhusen Wegen der «schlechten Kommunikation» ist das Vertrauen in die Regierung verschwunden: Parteien fordern einen runden Tisch Was soll das Luks Wolhusen künftig anbieten? Diese Frage ist noch immer ungeklärt. Darum spannen die Luzerner Parteien nun zusammen und bitten die Regierung, einen runden Tisch zu organisieren. SP und Mitte fordern zudem, dass das Leistungsangebot der Spitäler künftig vom Parlament genehmigt werden muss. Livia Fischer Jetzt kommentieren 13.05.2022, 10.55 Uhr

So soll das neue Spital eins aussehen. Bild: PD

Die Debatte rund um den Neubau des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Wolhusen löst bei den Kantonsratsmitgliedern viel Unmut und Misstrauen aus. In einem dringlichen Postulat von SP-Vizefraktionspräsidentin Anja Meier (Willisau), das von allen Parteien unterschrieben wurde, fordern sie den Regierungsrat dazu auf, einen runden Tisch zur «künftigen Angebotsplanung und der medizinischen Zusammenarbeit rund ums und im Spital Wolhusen» zu organisieren. Dieser solle von einer externen Moderation geleitet werden und Vertreterinnen und Vertreter des Gesundheitsdepartementes, des Luzerner Kantonsspitals (Luks), der Gemeinden, der Hausärzteschaft sowie des Komitees Pro Spital Wolhusen zusammenbringen. Bei Bedarf könne der runde Tisch in eine Mediation ausgeweitet werden.

«Durch die schlechte Kommunikation bei der Neugestaltung des Angebots am Luks-Standort Wolhusen hat das Vertrauen in die Regierung und die Spitalführung stark gelitten», schreibt Meier. So würden betroffene Hausärztinnen und Hausärzte gar die künftige Zusammenarbeit mit dem Spital infrage stellen. In Hinblick auf die bevorstehenden wegweisenden Entscheide für die Umgestaltung der Luzerner Spitallandschaft sei klar: «Die wichtigen Player der Gesundheitsversorgung der Region müssen zusammenarbeiten und in erster Linie wieder ein vertrauensbasiertes Gespräch führen können, in dem sämtliche Perspektiven eingebracht und angehört werden.» Hierfür sei es zentral, dass die Regierung die betroffenen politischen und fachlichen Akteure ins Boot hole.

Pflicht zur Genehmigung des Leistungsangebots der Spitäler

Klärungsbedarf was das Leistungsangebot des Neubaus Wolhusen angeht sowie den Wunsch nach mehr Mitsprache und Verbindlichkeit beim generellen Leistungsangebot der Luzerner Spitäler haben auch Marcel Budmiger (SP, Luzern) und Adrian Nussbaum (Mitte, Hochdorf). Im Namen ihrer Fraktionen reichen die beiden Präsidenten zeitgleich wie Meier eine entsprechende dringliche Motion ein.

Sie fordern die Regierung dazu auf, dem Parlament eine Änderung des Spitalgesetzes vorzulegen. «Leistungsaufträge an die Luks-Gruppe für die vier Standorte Luzern, Montana, Sursee und Wolhusen – oder mindestens das darin verlangte Leistungsangebot der einzelnen Standortspitäler – müssen künftig vom Kantonsrat genehmigt werden», heisst es weiter. Das Leistungsangebot für das Spital Wolhusen habe folgende Mindestleistungen vorzusehen: Medizin, Chirurgie und Anästhesie inklusive Notfall mit 24-Stunden-Bereitschaft, Intensivmedizin oder mindestens Intermediate Care, Orthopädie sowie Geburtshilfe/Gynäkologie.

Vertrauen kann nur mit verbindlichen Lösungen wiederhergestellt werden

Auch Budmiger und Nussbaum kritisieren die «ungenügende» Kommunikation seitens der Regierung – sie sei der Grund für die hohe Verunsicherung beim Spitalpersonal sowie der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Spitals. Zum von der Regierung kürzlich vorgelegten «Zielbild» des Spitals schreiben Budmiger und Nussbaum: «Mittlerweile ist der Vertrauensverlust zu gross, damit eine solch unverbindliche Lösung zu einer Beruhigung der Lage führen kann.»

Am Montag beginnt die Maisession. Da entscheidet das Parlament, ob die beiden Vorstösse als dringlich behandelt und schon am Dienstag diskutiert werden.

