Baustart des Pfarreizentrums Gerliswil in Emmen steht kurz bevor

Neubauprojekt In Gerliswil entsteht bald das neue Zentrum des Pastoralraums Emmen-Rothenburg Die Kirchgemeinde Emmen lässt in den nächsten zwei Jahren das Pfarreizentrum Gerliswil sanieren und erweitern. Es ist weit mehr als nur ein Bauprojekt. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kirchgemeinde Emmen will das in die Jahre gekommene Pfarreizentrum Gerliswil sanieren und erweitern. Nachdem 2020 das Siegerprojekt von Lussi + Partner erkoren wurde, steht nun der Baustart kurz bevor: Im aktuellen Luzerner Kantonsblatt ist der Bauauftrag ausgeschrieben. «Wenn alles nach Plan läuft, beginnen die Arbeiten im Mai», sagt Kirchenrat Peter Helfenstein, der für Planung und Bau zuständig ist. Das Kirchgemeindeparlament hat im September einem Sonderkredit von 12,43 Millionen Franken zugestimmt. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von knapp zwei Jahren.

Konkret soll das bestehende, dreigeschossige Pfarreizentrum an der Schulhausstrasse 4 umfassend saniert und um zwei Geschosse aufgestockt werden. Der monolithische Betonbau mit Baujahr 1977 soll weitgehend erhalten bleiben. «Auch aus Kostengründen», wie Helfenstein sagt. Verändern wird sich das Erscheinungsbild trotzdem markant. Erstens, weil die heutige, rostrote Farbe entfernt wird. «Der graue Sichtbeton harmoniert besser mit dem Erweiterungsbau», so Helfenstein. Die Erweiterung ist natürlich die zweite, noch augenscheinlichere Veränderung am Bau. Neu- und Altbau verhalten sich zueinander wie eine Krone auf einem Sockel.

So wird sich das Gemeindezentrum nach dem Umbau präsentieren. Visualisierung: PYXEL GmbH/Lussi + Partner AG

Stärkerer Bezug zur Kirche dank der Höhe

Geplant sind die zusätzlichen zwei Stockwerke aus Holz. Der Aufbau wird mit Metall verkleidet, «voraussichtlich mit Kupferblech in Anlehnung an Dachpartien der Kirche», erklärt Helfenstein. Die Verbindung zur Kirche sei auch ein Grund gewesen, warum man sich für eine Erweiterung in die Höhe und nicht in die Breite entschieden habe. «Heute nimmt man das Pfarreizentrum optisch nicht als Teil des Ensembles mit Kirche und Pfarrhaus wahr. Durch die künftige Höhe wird dieser Bezug besser hergestellt.»

Für den Leichtbau aus Holz habe man sich insbesondere aus statischen Gründen entschieden. Aber auch Fragen der Nachhaltigkeit haben laut Helfenstein eine Rolle gespielt. Auf Klimagerechtigkeit wird grundsätzlich geachtet: Das Dach erhält eine Fotovoltaikanlage, die Heizung wird durch eine Wärmepumpe mit Erdsonde ersetzt und die Gebäudehülle wird nach heute geltenden Bestimmungen gedämmt.

Saal soll öfter vermietet werden

Das Innere des Gebäudes wird von einem offenen Treppenhaus geprägt sein. Weiterhin wird das Gebäude vier Eingänge haben, die alle ins Treppenhaus führen. In den beiden Stockwerken des Neubaus werden sich der neue Pfarreisaal sowie Foyer, Garderobe und Gastroküche befinden. Der Saal ist konzipiert für rund 250 Personen und in zwei kleinere Räume unterteilbar. «Unser Ziel ist es, den Saal künftig öfter zu vermieten, beispielsweise an Vereine oder private Gesellschaften.»

So soll der Saal im Pfarreizentrum aussehen. Visualisierung: PYXEL GmbH/Lussi + Partner AG

Grundsätzlich schafft der Ausbau mehr Platz. Im Untergeschoss sind Jugendräume geplant, im Erdgeschoss Unterrichts- und Gruppenräume für den Religionsunterricht sowie das Rektorat. Im ersten Obergeschoss werden Pfarramt, Verwaltung der Kirchgemeinde sowie Sozialberatung unterkommen. Pfarramt und Verwaltung befinden sich bisher an anderen Standorten in Emmen. Der Zusammenzug im neuen Pfarreizentrum Gerliswil hat neben räumlichen Überlegungen einen weiteren Hintergrund. Helfenstein: «Es findet eine Zentralisierung im Pastoralraum Emmen-Rothenburg statt.»

Kirchgemeinde will grössere Aussenwirkung erreichen

Die Architektur mit dem offenen Treppenhaus und dem auffälligen Aufbau, die breitere Vermietung des Saals, die Zentralisierung von Institutionen – all dies soll laut Peter Helfenstein die Aussenwirkung des Pfarreizentrums verstärken, die Offenheit der Kirchgemeinde unterstreichen und die Aufbruchstimmung im Pastoralraum signalisieren. Die Kirchgemeinde wolle künftig auch stärker auf Entwicklungen in Emmen wie etwa am Seetalplatz reagieren.

«Und wir werden uns damit auseinandersetzen, wie unsere Kirchen besser ausgelastet werden können.»

Das schon bisher sehr gut genutzte Pfarreizentrum soll auch nach dem Umbau für viele Gruppierungen ein Zuhause sein. Aktuell steht es jedoch bereits leer. Bis zum Neubezug Anfang 2024 sind alle Aktivitäten und Institutionen ausgelagert – teils in die Pfarreien Bruder Klaus und Santa Maria, teils ins Pfarrhaus. Darüber hinaus steht während der Bauzeit ein Pavillon neben der Kirche zur Verfügung, in dem etwa der Religionsunterricht stattfindet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen