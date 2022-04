Neubauquartier Mattenhof Kriens: Wo sind die Spielplätze geblieben? Für die Grossüberbauung wären Kinderspielplätze und Freizeitanlagen vorgeschrieben. Doch davon ist im Mattenhof heute nicht viel zu sehen. Das könnte nun im Einwohnerrat zu Diskussionen führen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Überbauung Mattenhof in Kriens. Bild: Pius Amrein

Im neuen Krienser Stadtteil Mattenhof gibt es 3197 Quadratmeter Spiel- und Freizeitflächen. Das schreibt der Krienser Stadtrat in seiner Antwort auf ein Postulat von Einwohnerrat Raoul Niederberger (Grüne). Bloss: Wer schon einmal im Mattenhof war, fragt sich möglicherweise, wo denn diese Spiel- und Freizeitflächen zu finden sind. Kinderspielplätze gibt es jedenfalls keine.

Boule spielen vor der Migros

Dazu muss man wissen: Wer eine Wohnüberbauung erstellen will, muss «genügend besonnte und abseits des Verkehrs liegende Spielplätze und andere Freizeitanlagen» einplanen. Dies ist im kantonalen Baugesetz festgehalten. Die Grösse dieser Anlagen hängt von der Anzahl Wohnungen ab. Im Mattenhof beträgt die erforderliche Fläche mindestens 2820 Quadratmeter. Im Baugesuch von 2014 hat die Bauherrschaft Mobimo AG insgesamt sechs «Freizeit-, Erholungs- und Spielbereiche» ausgewiesen. Dazu gehört beispielsweise der Bahnhofplatz, der heute mit Bäumen und Sitzgelegenheiten ausgestattet ist.

Der Bahnhofplatz Mattenhof. Bild: Dominik Wunderli

Der «Eichenplatz» vor der Migros wird als «möblierter Quartiersplatz» beschrieben, der sich beispielsweise zum Boulespiel eigne. Zudem solle «ein Trinklaufbrunnen zum Wasserspiel anregen». Einen kleinen Brunnen gibt es auf diesem Platz tatsächlich – ob er für Kinder zum Spielen geeignet ist, steht auf einem anderen Blatt.

Der «Eichenplatz» vor der Migros Mattenhof: Dieser eignet sich gemäss Baugesuch zum Boulespielen, zudem rege der Brunnen «zum Wasserspiel» an. Bild rk

Eher kindergerecht ist der Flachbrunnen im Innenhof der Mattenhof-Überbauung. Von Sandflächen und einem Kletterseilspiel, wie im Baugesuch beschrieben, ist allerdings auch hier nichts zu sehen.

Der Innenhof der Mattenhof-Überbauung: Hier sollten gemäss Baueingabe ein Sandkasten und Klettergeräte stehen. Bild: rk

Das Krienser Bau- und Zonenreglement (BZR) ist bezüglich Spiel- und Freizeitflächen deutlich: Gefragt sind «variantenreiche Spielplätze» für verschiedene Altersgruppen. «Neben herkömmlichen Spielgeräten sind auch Elemente vorzusehen, die Veränderbarkeit und Nutzungsvarianten ermöglichen.» Als Beispiele werden Sandmulden mit Wasserstelle, Kletterbäume und bewegliche Spiel- und Baumaterialien genannt. Bei Wohnüberbauungen von der Grösse des Mattenhofs ist zudem ein «umfassendes Spielraumkonzept über das gesamte Areal» erforderlich.

«Es haperte wohl mit der Kontrolle»

Für Raoul Niederberger ist klar, dass diese Vorgaben im Mattenhof nicht erfüllt sind. «Es haperte wohl mit der Kontrolle.» Das habe auch damit zu tun, dass Kriens mit Bauprojekten dieser Grössenordnung wenig Erfahrung hatte. Damit kritisiert er auch den alten Stadtrat, der das Projekt Mattenhof damals bewilligte. Es sei ein Lernprozess gewesen, den Kriens mit Grossprojekten machen musste, so Niederberger. Ob die Stadt inzwischen dazugelernt hat, werde sich bald zeigen: «Der Bebauungsplan zum Bell-Areal wird der erste sein, der vom neuen Stadtrat verantwortet ist. Dann wird sich weisen, ob tatsächlich ein Kulturwandel stattgefunden hat.»

Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) jedenfalls beteuert, dass der Stadtrat heute genügend sensibilisiert sei:

«Qualitativ und quantitativ seriös geplante Spiel- und Freizeitflächen gehören zu den vielfältigen Anforderungen, welche Bauprojekte zu erfüllen haben.»

Auch Frey lässt Kritik an der Vorgängerregierung durchblicken: Damals habe in Kriens eine «entwicklungsenthusiastische Stimmung» geherrscht. «Diese Stimmung, getragen durch das Bestreben, das Entwicklungsgebiet Luzern Süd anzukurbeln, hat zu Entscheidungen geführt, welche mit dem heutigen Blick nicht immer ganz nachvollziehbar sind.»

Klassische Spielplätze sind für Mattenhof «weniger passend»

Was sagt man bei der Bauherrin Mobimo zur Kritik? Claudia Siegle war damals Projektleiterin für die Überbauung Mattenhof. Sie sagt, das Thema Spielplatz sei intensiv diskutiert worden – auch mit dem damaligen Stadtpräsidenten. «Spiel- und Freizeitflächen können auch Bewegungsflächen sein», sagt Siegle. So könne man mit dem Velo oder Trottinett wunderbar durch den autofreien Mattenhof sausen, zudem gebe es im Innenhof ein Spieltelefon, Balancierbalken und einen Brunnen zum Plantschen. «Das ist eine ebenso wertvolle Abwechslung wie ein klassischer Spielplatz mit Kletterturm und Sandkasten, den wir in einem Zentrum mit urbaner Prägung für weniger passend halten.» Ohnehin seien Familien nicht die Hauptzielgruppe im Mattenhof. In den 129 Wohnungen, die Mobimo selber verwaltet, würden zurzeit nur etwa vier Familien leben.

Postulant Raoul Niederberger will bei der Beratung seines Postulats im Einwohnerrat trotzdem weitere kritische Fragen stellen, wie er sagt. «Falls sich herausstellen sollte, dass im Mattenhof ein unrechtmässiger Zustand herrscht, müsste der Stadtrat entsprechende Nachbesserungen einfordern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen