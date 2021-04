Kurz-News Neue 5G-Antenne, Glocken verstummen, Rekordüberschuss: Das sind die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel. 14.04.2021, 05.00 Uhr

Die Erfolgsrechnung 2020 schliesst bei einem Gesamtaufwand von 45,51 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 999600 Franken ab. Das teilt der Gemeinderat mit. Zum Resultat haben Mehreinnahmen bei den Steuern und Minderausgaben in diversen Aufgabenbereichen beigetragen. Die Investitionsrechnung schliesst mit Ausgaben von 3,1 Millionen Franken ab. Der Gemeinderat hat entschieden, die für den 15. Juni 2021 geplante Gemeindeversammlung abzusagen und durch einen Urnengang am 13. Juni zu ersetzen. Den Stimmberechtigten wird auch die Sonderkreditabrechnung ­Sanierung Werkstrasse zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 200000 Franken ab. Das teilt die Gemeinde mit. Höhere Steuererträge sowie die Ablieferung von 1,5 Millionen Franken aus dem Kieswerk hätten zum positiven Resultat geführt. Im 2020 seien Bruttoinvestitionen von rund 6,1 Millionen Franken getätigt worden. Die Gemeindeversammlung vom Dienstag, 11. Mai 2021, findet gemäss Mitteilung unter Einhaltung der Schutzmassnahmen physisch statt. Dort wird auch ein Studienverfahren zur Entwicklung im Unterdorf thematisiert. Der Gemeinderat beantragt einen Planungskredit von 345000 Franken. Weiter wird den Stimmberechtigten ein neues Parkplatzreglement präsentiert. Auf zusätzlichen gemeindeeigenen Parkplätzen sollen Parkgebühren erhoben werden.

Die Stützmauer Ried, die den bergseitigen Hang auf der Kantonsstrasse sichert, wird saniert. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Kantonsstrassenprojekt in der Höhe von 700000 Franken bewilligt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Mauer wird abgebrochen und um 1,5 Meter hangwärts versetzt neu erstellt. Die neue Mauer weist eine maximale Höhe von 3,5 Metern und eine Länge von 97 Metern auf. Die Bauzeit beträgt rund drei Monate und ist für diesen Herbst vorgesehen. Der Verkehr wird dann einspurig geführt.

Grosswangen schliesst sich per 1. Juni 2021 dem Regionalen Steueramt Ruswil an. An der Vertragsunterzeichnung am 6.April haben die Gemeinden ihre Zusammenarbeit besiegelt, heisst es in einer Mitteilung. Der Entscheid des Grosswanger Gemeinderats basiert auf personellen Veränderungen. Ein Anschluss ans regionale Steueramt in Ruswil sei wirtschaftlich und sinnvoll. Die Dienstleistungen des Steueramtes würden somit trotzdem im Rottal verbleiben.

Der Schulerhof hat beim regionalen Süssmost Qualitätswettbewerb des BBZN Hohenrain für die Produkte «Öpfu Plus, Goudmelisse» und «Öpfu Plus, Houdere» je ein Golddiplom erhalten. Die Jury beschrieb die Produkte als erfrischend, fruchtig, ausgewogen. Die Familie Wüest freut sich in einer Mitteilung: «Wir haben mit unserem Süssmost etwas Neues gewagt und ihn zu Mischsäften veredelt.»

Die Rechnung 2020 schliesst mit einem deutlichen Plus ab, wie der Gemeinderat mitteilt. Der Ertragsüberschuss beträgt rund 1,15 Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von gut 150000 Franken. Der ausserordentliche Gewinn werde darauf zurückgeführt, dass keine Dienststelle grosse nega­tive Veränderungen gegenüber dem Budget aufweise und bei Neu- und Ersatzbeschaffungen die Kosten überprüft worden seien. Zudem gab es bei den Steuern einen Mehrertrag von einer halben Million Franken. Dennoch gibt der Gemeinderat zu bedenken, dass Hergiswil auf den kantonalen Finanzausgleich angewiesen ist und der finan­zielle Handlungsspielraum auch künftig eher gering sein werde.

Eine 5G-Antenne Bild: Martial Trezzini / Keystone

Wie die Gemeinde mitteilt, will die Swisscom ihr Mobilfunknetz weiter ausbauen und klärt mögliche Antennenstandorte im Ortsteil Baldegg ab. Eine Erweiterung der Anlage werde zudem bei den bestehenden Standorten An der Ron 7 in Hochdorf und am Marmorweg 10 in Baldegg geprüft. Momentan liegt ein Baugesuch der Swisscom für eine neue 5G-Mobilfunkanlage in Hochdorf auf. Zu stehen kommen soll der rund 25 Meter hohe Mast am Dorfausgang in Richtung Ballwil. Das Grundstück gehört laut Baugesuchsunterlagen den SBB. Die Einsprachefrist dauert bis am 19. April.

Auf der Kantonsstrasse K56 sind am 6. April im Bereich Einmündung Schulhausstrasse bis Sempachstrasse 20 Bauarbeiten gestartet. Während der gesamten Bauzeit ist mit örtlichen Einschränkungen zu rechnen, heisst es in einer Mitteilung. Die Arbeiten dauern bis März 2022.

Am 30. Juni 2020 beschlossen die Stimmberechtigten eine Änderung des Zonenplans in den Gebieten Kronenrain/Dorf und Chällerrain/Geiss sowie des Bau- und Zonenreglements. Der Regierungsrat hat nun die Änderungen genehmigt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes entlang der Seewag im Abschnitt Swiss Krono AG sollen an zwei Abschnitten Ufererhöhungen vorgenommen werden. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Wasserbauprojekt bewilligt, teilt er mit. Die Projektkosten belaufen sich auf 154000 Franken. Die Bauherrschaft wird der Gemeinde Menznau übertragen.

Stefan Metzker Bild: PD

Stefan Metzker (60) ist neuer Verwaltungsratspräsident des Schweizer Instituts für Rettungsmedizin (Sirmed). Er löst Zeno Supersaxo ab, der nach 13 Jahren als Präsident aufgrund der Amtszeitbeschränkung zurücktrat. Metzker ist CEO des Spitals Männedorf und war zuvor Leitender Arzt in der Intensivmedizin an einer Universitätsklinik.

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Plus von 814000 Franken ab, laut Gemeinderat handelt es sich um einen Rekordüberschuss. Gegenüber dem Budget verbesserte sich der Abschluss um knapp 213000 Franken, wie es in der Mitteilung heisst. Das Plus resultiere zu einem wesentlichen Teil aus der Überführung der Aufwertungsreserve in das frei verfügbare Eigenkapital und den höheren Steuererträgen. Der Gemeinderat beurteilt die Aussichten grundsätzlich als positiv, betont aber die noch unklaren Auswirkungen der Pandemie. Der Gemeinderat hat die Gemeindeversammlung vom 6. Mai 2021 abgesagt. Stattdessen wird für den 13. Juni 2021 eine Urnenabstimmung angesetzt.

Auf der Kantonsstrasse K14 werden von Montag, 19. April, bis Juni 2021 im Abschnitt Feld bis Grossfeld bauliche Unterhaltsmassnahmen ausgeführt. Das teilt der Kanton mit. Es werden Belagsarbeiten, Schachtabdeckungen sowie Erneuerungen von Randabschlüssen durchgeführt. Der Verkehr wird dabei einspurig geführt.

Die reformierte Kirche von Wolhusen.

Bild: Boris Bürgisser (5. Mai 2020)

Die Glocken der reformierten Kirche Wolhusen verstummen für rund fünf Wochen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die ­Glockenausrüstungen und die Läutemaschineanlagen müssen nämlich erneuert werden. Gegen Ende Mai 2021 werden sie wieder zu hören sein.

Die vier Glocken in der Giesserei Rüetschi in Aarau unter Anwesenheit der Spenderin Elisabeth Antonia Niesper. Bild: PD

Der Gemeinderat lanciert ein Ausschreibungsverfahren für den Aufbau und Betrieb eines Wassersportzentrums bei der Liegenschaft Kapellmatt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Eine Analyse habe ergeben, dass die Nachfrage nach Wassersportaktivitäten vorhanden ist. Man beabsichtige, sich auf die Vermietung der Liegenschaft zu beschränken und den Aufbau und Betrieb des Zentrums einem Geschäftsführer zu überlassen. Interessenten können sich bis zum 30. April melden.