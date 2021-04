Bauarbeiten Neue Abwasserleitung: Anwohner wirft den Adligenswiler Behörden ungenügende Planung vor Zurzeit wird Udligenswil an das Abwassernetz von Adligenswil angeschlossen. Wie viel Abwasser danach weiterhin in den Würzenbach fliesst, darüber streitet ein besorgter Bürger mit den Behörden. Hugo Bischof 12.04.2021, 16.30 Uhr

Urs Mühlemann zeigt auf eine Entlastungsleitung im Bereich Sagi in Adligenswil, aus der bei Überlastung der Kanalisation weiterhin Abwasser in den Würzenbach fliesst. Bild: Pius Amrein (31. März 2021)

Der 65-jährige Urs Mühlemann wohnt seit 39 Jahren in Adligenswil, im Gebiet Sagi. Es komme bei starken Regenfällen regelmässig vor, dass die Kanalisation überlaufe, erzählt er. Über die Entlastungsleitungen fliesse das Abwasser dann ungefiltert in den Würzenbach. 16 Überflutungen habe er im eigenen Haus erlebt, mit unangenehmen Folgen:

«Fäkalien, Slipeinlagen, Papier und so weiter, alles kommt da jeweils angeflossen.»

Die Gemeindebehörden würden oft wegschauen und die Situation bei jedem Schadenereignis schönreden, kritisiert Mühlemann. Auch sei er nicht der Einzige, der sein Haus mit einer Rückstauklappe habe schützen müssen.

Seit 33 Jahren im Streit mit den Behörden

Seit 33 Jahren sei er wegen der Abwasser-Problematik mit den Adligenswiler Behörden im Clinch, sagt Mühlemann. Mit Skepsis verfolgt er jetzt auch die seit Februar laufenden Arbeiten zum Anschluss der Nachbargemeinde Udligenswil an das Abwasser-Leitungsnetz von Real (Recycling Abwasser Entsorgung Luzern). Mit dieser Massnahme soll in erster Linie der Würzenbach entlastet werden, in den das durch die ARA Udligenswil gereinigte Abwasser bisher abgelassen wurde. Dass die Stilllegung der ARA Udligenswil aus Umweltschutzgründen Sinn macht, bestreitet Mühlemann nicht. Allerdings gebe Udligenswil dadurch neu pro Sekunde maximal 38 Liter Abwasser in das Kanalisationsnetz von Adligenswil ab.

Urs Mühlemann beim Würzenbach im Bereich Sagi (links das Autospritzwerk Amrein, rechts die alte Sagi, heute Gartenbau Galliker). Bild: Pius Amrein (Adligenswil, 31. März 2021)

Das Problem sei, dass die Kanalisation im Bereich Sagi West bis Gämpi durch einen Flaschenhals führe, erklärt Mühlemann: «Bei stärkeren Regenfällen wird sich dort das Wasser weiterhin zurückstauen und sich über mehrere Entlastungsleitungen im Bereich Sagi und Risiboden ungefiltert mit allen seinen Mitbringseln in den Würzenbach entladen.» Es sei zwingend, dass die Leitungsdurchmesser in diesem Bereich vergrössert würden.

Adligenswiler Baudirektorin weist Vorwürfe zurück

Die Adligenswiler Bauvorsteherin Gisela Widmer-Reichlin (SP) sagt dazu: «Adligenswil kennt die Bedenken von Urs Mühlemann sehr gut. Seine akribischen Aufzeichnungen zum Wasserstand in der Schmutzleitung sind deshalb in die Überprüfung der Dimensionierung der Leitungen eingeflossen.» Ein Rückstau von Schmutzwasser sei sehr ärgerlich, niemand möchte dies in seinem Haus erfahren. Aus den letzten Jahren sei aber kein solcher Fall bekannt. Der Kapazitätsengpass im Bereich Sagi sei im vergangenen Jahr ersetzt und durch eine grösser dimensionierte Leitung ersetzt worden.

Es lasse sich aber nie ganz verhindern, dass Schmutzwasser bei Starkregenereignissen bei den dafür vorgesehenen Überläufen in das Fliessgewässer gelange, sagt Gisela Widmer-Reichlin:

«Dass im Fall eines Starkregenereignisses ungewünschte Zeichen zurückbleiben, ist unschön. Würden keine Entsorgungen über die Toilette gemacht, welche in den Kehricht gehören, gäbe es diese nicht. Toilettenpapier in gebräuchlicher Menge löst sich im Wasser auf.»

Die Verlegung von Abwasser-Leitungen ist ein komplexes Unterfangen. «Der Leitungsquerschnitt ist von der Wassermenge, der Fliessgeschwindigkeit beziehungsweise dem Gefälle abhängig», erklärt die Bauvorsteherin. Die Dimensionierung sei von dem durch die Gemeinde beauftragten Ingenieurbüro geprüft und von Real unter der Aufsicht der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern gegengeprüft worden: «Wir alle gehen davon aus, dass die Leitung künftig auch mit der Mehrmenge von Udligenswil funktioniert.»

Zusätzliche Filter-Rechenanlage in Udligenswil

Auch die Udligenswiler Bauvorsteherin Gisela Künzli-Huber (CVP) erklärt: «Es ist sichergestellt, dass aus Udligenswil nur so viel Abwasser Richtung ARA Buholz weitergeleitet wird, wie die Leitungen in Adligenswil aufnehmen können.» Deshalb werde der Abfluss auf 38 Liter pro Sekunde gedrosselt. Zudem werde die ARA Udligenswil nicht vollständig rückgebaut: «Das Fang- und das Klärbecken werden saniert und als Regenüberlaufbecken weiterbetrieben.»

Ausserdem werde die Anlage mit einer zusätzlichen Rechenanlage ausgestattet, welche die Feststoffe herausfiltert. Damit wird bei starken Regenfällen das Mischabwasser zwar weiterhin in den Würzenbach abgeleitet, es gelangen aber keine Feststoffe und ungelöste Stoffe mehr in den Bach. «Diese Mischwasserentlastung wird aber nur bei starken Niederschlägen auftreten und entspricht den Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes», sagt Gisela Künzli-Huber.

Udligenswiler bewilligten Sonderkredit von 6,55 Millionen Franken

Für den Rückbau der gemeindeeigenen ARA und den Anschluss an das Leitungsnetz von Real bewilligte die Udligenswiler Stimmbevölkerung 2020 einen Sonderkredit von 6,55 Millionen Franken. Bisher wurde das durch die ARA Udligenswil gereinigte Abwasser in den Würzenbach abgeleitet und gelangte beim Lido Luzern in den Vierwaldstättersee. Wegen ungenügender Verdünnung im Würzenbach befristete der Kanton die Einleitung auf Ende 2021.

Die geplante neue Leitung für den Anschluss von Udligenswil an den Hauptsammelkanal der Gemeinde Adligenswil weist eine Länge von 2,07 Kilometern auf. Der heute im Eigentum von Adligenswil stehende Hauptsammelkanal wird durch den Anschluss von Udligenswil zu einem Verbandskanal des Gemeindeverbands Real. Das bedeutet, dass dieser künftig dessen Betrieb und Instandhaltung übernimmt.