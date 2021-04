Neue Arbeitsgruppe Stadt Luzern will sich besser um die Bedürfnisse der Jugend kümmern Die Fachgruppe Früherkennung setzt sich neu mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen, um ihre Anliegen abzuholen und in die Verwaltung einfliessen zu lassen. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden. 30.04.2021, 09.03 Uhr

(lil) Nach den Jugendkrawallen am Osterwochenende forderten schweizweit Jugendliche und Jungparteien, dass die Stimmen junger Menschen in der Coronapandemie besser angehört und mitberücksichtigt werden. «Auch in der Stadt Luzern forderten Jungparteien einen stärkeren Einbezug der Jugendlichen und jungen Erwachsenen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Sie anerkenne diese Forderungen.