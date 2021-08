Neue Ausbildung Spezialisten für «Smart Homes» – die ersten Gebäudeinformatiker starten mit der Lehre Fabian Baumeler aus Schenkon beginnt am Montag die Lehre als Gebäudeinformatiker beim Büroner Unternehmen hbTec AG. Gemeinsam mit seinem Ausbildner erzählt er, was es mit diesem neuen Beruf für «Menschen mit Köpfchen» auf sich hat. Salome Erni 02.08.2021, 05.00 Uhr

Finger auf den Sensor, die Türe öffnet sich, das Licht geht an, Musik ertönt aus versteckten Boxen, die Storen werden gekippt – so sehen «Smart Homes» schon heute aus. Mit diesem Zusammenspiel der verschiedenen Geräte wird sich Fabian Baumeler aus Schenkon bald intensiv befassen. Der 15-Jährige beginnt am Montag seine Lehre als Gebäudeinformatiker beim Büroner Unternehmen hbTec AG. Damit gehört er zur ersten Generation, denn schweizweit ist die Ausbildung erst seit diesem Schuljahr möglich.