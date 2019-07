Neue Bus-Durchmesserlinien in der Region Luzern geplant

Bis 2027 sollen in Luzern zwei neue Bus-Durchmesserlinien in Betrieb gehen – darunter die Verknüpfung der Linien 8 und 19 (Hirtenhof-Kantonsspital). Ferner werden beispielsweise am Sonnenberg die Linien 11 und 15 miteinander verbunden.