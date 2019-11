Neue Buslinie 30 hält ab Mitte Dezember beim Luzerner Kantonsspital Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird das Luzerner Kantonsspital mit den Buslinien 19 und 30 erreichbar sein. So fährt täglich alle zehn Minuten ein Bus ins Spital.

Fotomontage: Hier soll ab Mitte Dezember die Bushaltestelle «Urnerhof» sein. (Bild: PD)

(kuy) Die Bushaltestellen «Urnerhof» und «Jugendherberge» an der Friedentalstrasse werden aufgehoben. Im Gegenzug wird die Bushaltestelle «Gopplismoosweg» an der Spitalstrasse verschoben und in «Urnerhof» umbenannt. Das Kantonsspital Luzern ist also neu mit den Buslinien 19 und 30 erreichbar. Dies teilte die Stadt Luzern am Mittwoch mit.

Die Buslinie 18, die bisher vom Luzerner Bahnhof über die Pilatusstrasse, Kreuzstutz, Spitalstrasse ins Friedental fuhr, gibt es so nicht mehr.

Die Linie 30 verkehrt ab Bahnhof Littau via Spitalstrasse und Kantonsspital Luzern bis zum Bahnhof Ebikon. Dies im 15 Minutentakt. Neben der Linie 30 werden die Haltestellen entlang der Spitalstrasse weiterhin von der Linie 19 bedient.

Künftig fährt der 19-er und 30-er Bus der Luzerner Verkehrsbetriebe das Kantonsspital an. (Bild:PD)

Der 19-er Bus verkehrt ab Fahrplanwechsel zu den Hauptverkehrszeiten neu im 7,5-Minuten-Takt und tagsüber alle zehn Minuten zwischen Bahnhof Luzern und Friedental. Damit gibt es tagsüber neu zehn Busverbindungen pro Stunde zum Luzerner Kantonsspital, welches erstmals direkt aus Ebikon und Littau erreichbar ist.