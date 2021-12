Luzerner Weihnachtsmärkte: Das gilt neu ab dem Samichlaus-Tag

Neue Covid-19-Bestimmungen Lozärner Wiehnachtsmärt führt per sofort Maskenpflicht auf dem ganzen Areal ein Auf dem Lozärner Wiehnachtsmärt müssen alle neu eine Maske tragen – und das Kinderkarussell wird abgebaut. Auch die anderen Weihnachtsmärkte nehmen Justierungen vor. Roman Hodel 06.12.2021, 13.39 Uhr

Just am heutigen Samichlaus-Tag sind die neusten Covid-19-Bestimmungen des Bundes in Kraft getreten. Unter anderem gilt in allen öffentlichen Innenräumen eine Maskenpflicht, in Restaurants und Clubs sind Konsumationen nur noch im Sitzen erlaubt und bei Sport- und Kulturaktivitäten müssen Kontaktdaten erhoben werden. Was aber heisst das für die aktuell laufenden Weihnachtsmärkte und -anlässe? Diese verfügen je nach Ausrichtung – beispielsweise Fokus mehr auf der Gastronomie als auf dem Markt – über unterschiedliche Schutzkonzepte.

Rund um die Franziskanerkirche läuft seit dem letzten Donnerstag der Lozärner Wiehnachtsmärt. Als Besucherin respektive Besucher benötigt man zwar weiterhin kein Covid-Zertifikat, doch ab sofort gilt Maskenpflicht auf dem ganzen Areal – obwohl dies laut den neusten Covid-Bestimmungen gar nicht nötig wäre. Denn es handelt sich um einen reinen Markt draussen, ohne Unterhaltungs- oder Darbietungselemente. «Faktisch müssten wir keine Maskenpflicht einführen, doch wir haben eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, deshalb handeln wir», sagt Rico De Bona, Präsident des Weihnachtsmarkt-OKs.

Der Lozärner Wiehnachtsmärt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2.12.2021)

Gleichzeitig starte eine Sensibilisierungskampagne, die an die Maskentragpflicht und an die Abstandsregeln erinnere. Um beides durchzusetzen, prüft der Markt den Einsatz von Ordnungspersonal bei starkem Andrang, so genannten «Covid-Angels», wie De Bona sagt. Diese sollen die Besuchenden freundlich auf die Regeln hinweisen. Abgebaut wird am Dienstag überdies das Kinerkarussell. De Bona sagt:

«Das tut uns zwar etwas weh, schafft aber zusätzlich Platz, den wir für das Einhalten der Abstände brauchen.»

In Kriens startet am Mittwoch (Maria Empfängnis) der Weihnachtsmarkt im Bellpark, der bis am Sonntag dauert. Für den Besuch der Marktstände ist kein Zertifikat nötig. Eine Maskenpflicht ist laut OK-Präsident Martin Koller möglich, wenn mehr als 300 Personen auf dem Areal sind und wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. Er sagt:

«Wir empfehlen das Maskentragen und stellen entsprechende Plakate auf.»

Wie bereits angekündigt befindet sich die Gastronomie und die Bühne auf einem separaten, eingezäunten Areal. Dort gilt die 3G-Zertifikatspflicht, Masken müssen keine getragen werden. Die verschiedenen Darbietungen auf der Bühne, etwa Konzerte oder Märchenstunden, finden statt. Einzig das offene Singen hat das OK gemäss Koller inzwischen abgesagt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wer Rudolfs Weihnacht auf dem Inseli besuchen möchte, benötigt wie bisher ein Covid-Zertifikat gemäss 3G (Geimpft, genesen oder getestet). Daher ändert sich für die Besuchenden nicht viel: Weiterhin muss auf dem Areal keine Maske getragen werden. Zwei Ausnahmen gibt es: Im Fondue Chalet gilt Maskentragpflicht bis zum Sitzplatz, im House of Switzerland gilt 2G, also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene. Die zweite Ausgabe von Rudolfs Weihnacht zieht wiederum viel Volk an. Leser berichten von teils längeren Warteschlangen vor dem Eingang. Laut Sprecherin Katja Weber kann es vorkommen, dass der Zugang vorübergehend gestoppt werden muss: «Doch in der Regel können wir dies gut steuern, etwa in dem wir eben den Einlass etwas verlangsamen.» Die meisten Leute zeigten Verständnis:

«Sie haben immer noch sehr Freude an unserem Anlass.»

Der Weihnachtsmarkt im Hotel Schweizerhof Luzern findet am kommenden Sonntag noch einmal statt, von 10 bis 18.30 Uhr. Es gilt Zertifikats- und Maskenpflicht. Der Handwerksmarkt auf dem Weinmarkt Luzern ist geöffnet an Maria Empfängnis sowie am kommenden Wochenende. Es gelten Abstand- und Hygieneregeln. Und schliesslich noch der Venite Weihnachtsmarkt in der Peterskapelle Luzern, 16.–19. Dezember; jeweils ab Mittag gemäss Konzertprogramm (siehe Website). Zertifikats- und Maskenpflicht in der Kirche. www.venite.ch