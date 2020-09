Neue Durchmesserperrons am Bahnhof Luzern könnten sich jahrelang verzögern Gemäss neuem kantonalen Agglomerationsprogramm wird das Projekt allenfalls erst 2028 statt 2024 realisiert. Diese Aussichten bereiten dem Verkehrsverbund Luzern wenig Freude. Die Einführung neuer Buslinien müsste auf die lange Bank geschoben werden. Stefan Dähler 18.09.2020, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte der Luzerner Bahnhofplatz mit den Durchmesserperrons aussehen. Visualisierung: Verkehrsverbund Luzern

Bis 2024 sollen die neuen Durchmesserperrons am Bahnhof Luzern in Betrieb genommen werden – und dafür sorgen, dass für den Busverkehr grössere Kapazitäten entstehen. So sieht es der bisher von der Stadt Luzern kommunizierte Fahrplan vor. Die Stadt plant das Projekt im Auftrag des Kantons, da es sich um eine Kantonsstrasse handelt.

Doch im kantonalen Agglomerationsprogramm der 4. Generation, das derzeit zur Mitwirkung öffentlich aufliegt, ist nun vom Jahr 2028 die Rede – eine Verzögerung von vier Jahren. Beat Hofstetter, Abteilungsleiter Planung Strassen beim Kanton Luzern, sagt dazu: «Im Rahmen der Erarbeitung des Agglomerationsprogramms wurde der Zeitplan anders beurteilt.» Er betont, dass das Agglomerationsprogramm sich bis am 2. November noch in der Vernehmlassung befindet. «Erst nach diesem Prozess wird der Zeitplan verifiziert und aufeinander abgestimmt.» Eine Aussage dazu, ob 2024 oder 2028 realistischer ist, kann Hofstetter daher jetzt noch nicht machen.

Vorprojekt muss überarbeitet werden

Grund für eine mögliche Verzögerung ist, dass das 2018 erstellte Vorprojekt zu den Durchmesserperrons überarbeitet werden muss, so Hofstetter. Dies, weil die Mittelinsel des Fussgängerstreifens zwischen der Bahnhofstrasse und der Schifflände den Normen entsprechen muss, was aus Sicherheitsgründen im Projekt zu berücksichtigen sei. Das klingt eigentlich einfach, hat aber komplizierte Folgen. Die neuen Durchmesserperrons benötigen mehr Platz. Dadurch müssen die Fahrspuren verschoben werden. Das bestehende Trottoir auf der Seeseite wird dadurch eingeengt. Als mögliche Massnahme steht daher eine Verbreiterung des Brückenkopfs der Seebrücke mit einem Steg zur Diskussion (wir berichteten). Auf diesem Plan sehen Sie, wie der Bahnhofplatz künftig aussehen könnte:

Gemäss Agglomerationsprogramm werden die Kosten für das Gesamtprojekt nun auf 8 Millionen Franken geschätzt, im kantonalen Bauprogramm 2019–2022 waren es noch 4,4 Millionen. Dies, da die weiteren möglichen Massnahmen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt waren.

Bis hin zum Baustart sind noch einige weitere Schritte nötig. Nach dem Vorprojekt muss ein Bauprojekt erarbeitet werden. Danach folgten die Planauflage mit Einsprachemöglichkeit und die Genehmigung durch den Regierungsrat. Aufgrund der Kosten muss danach auch noch der Kantonsrat das Projekt bewilligen.

Verkehrsverbund pocht auf schnelle Umsetzung

Die Stadt äussert sich derzeit nicht zum Thema und verweist auf die Aussagen des Kantons. Keine Freude an einer Verzögerung hat der Verkehrsverbund Luzern (VVL), schreibt Mediensprecher Romeo Degiacomi auf Anfrage. Er betont, dass sich der VVL im Rahmen der Vernehmlassung zum neuen Agglomerationsprogramm klar äussern werde, «dass das Projekt der Durchmesserperrons für die Weiterentwicklung des ÖV-Netzes zentral ist und trotz der Projektanpassungen bis 2024 oder kurz darauf umgesetzt werden soll». Eine spätere Realisierung hat direkte Folgen für die ÖV-Kunden. «Neue durchgehende Linien am Bahnhofplatz wie die Linie 3 von Littau nach Würzenbach oder aus dem Tribschenquartier via Kantonsspital nach Emmenbrücke können nicht fristgerecht umgesetzt werden und die Realisierung verzögert sich weiter.»

Die Weiterentwicklung des ÖV-Netzes sei weiter wichtig, weil das Agglomerationsprogramm der 3. Generation davon ausgeht, dass die Zahl der ÖV-Nutzenden bis 2035 um rund 40 Prozent zunimmt. Degiacomi:

«Voraussetzung für die Bewältigung dieser Zunahme ist ein leistungsfähiges und attraktives ÖV-System.»

Die Durchmesserperrons ermöglichten nicht nur eine Steigerung der Kapazität im Busverkehr, sondern auch eine Reduktion der Abbiege- und Wendemanöver am Bahnhofplatz. «Dies ist wichtig für den Verkehrsfluss, die Kapazität wie auch die Sicherheit.»

Mehr Infos zum Agglomerationsprogramm finden Sie hier.