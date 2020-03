Neue Ein- und Ausstiegsstellen: Mehr Sicherheit beim Reussschwimmen und Schutz für Fische Die Stadt Luzern erstellt zwei zusätzliche Ein- bzw. Ausstiegsstellen fürs Schwimmen in der Reuss. Dies soll einerseits mehr Sicherheit für Schwimmer und andererseits mehr Schutz für Fische gewährleisten. 12.03.2020, 09.28 Uhr

(rai) Die Stadt Luzern platziert neue Ein- und Ausstiegsstellen entlang des Xylophonweges und in der Nähe der St.Karli-Kirche, wie sie am Donnerstag mitteilt. So Sollen Reussschwimmer schon vor dem Nordpol ein- oder aussteigen können, was auch kürzere Schwimmabschnitte ermöglicht.