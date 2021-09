Neue Einschränkungen Luzerner Wirte nehmen Zertifikatspflicht gelassen – aber wie gross sind die Einbussen? Personen ab 16 Jahren dürfen bald nur noch mit Covid-Zertifikat ins Restaurant. Die Zutrittskontrolle sei unkompliziert, findet Roland Galliker vom «Rössli Hü» in Root. Doch es gibt bereits Anzeichen, dass den Wirten wichtige Einnahmequellen wegbrechen. Christian Glaus und Martin Messmer Jetzt kommentieren 08.09.2021, 19.10 Uhr

Der Gastgeber des Restaurants Rössli Hü in Root, Roland Galliker. Bild: Jakob Ineichen (Root, 8. September 2021)

Schon beim Betreten des Restaurants kriegt man Hunger an diesem Mittwochmittag. Tomatenrisotto, Claressefilet oder Wildschweinmedaillons stehen auf dem Tagesmenu im Restaurant Rössli Hü in Root. Die Gäste geniessen ihr Mittagessen. Ob mit oder ohne Covid-Zertifikat – darüber müssen sie sich noch keine Gedanken machen, wenige Stunden bevor der Bundesrat die Ausweitung der Zertifikatspflicht verkündet. Diese gilt erst ab Montag. Personen ab 16 Jahren müssen dann geimpft, genesen oder negativ getestet sein, wenn sie Innenräume von Restaurants oder von Kultur- und Freizeiteinrichtungen betreten wollen.

Während die Gäste unbeschwert an ihren Tischen sitzen, plaudern, Geschäftliches besprechen und die Kinder die Tischsets mit Farbstiften verzieren, macht sich Gastgeber Roland Galliker Gedanken um den künftigen Betrieb. Und das natürlich nicht erst jetzt. Dass künftig ein Zertifikat für das Betreten von Restaurants verlangt werden würde, ist schon seit mehreren Wochen ein Thema. Das Zertifikat scannen und schauen, ob die Gäste sich setzen dürfen – «das ist eine Sache von wenigen Sekunden», sagt Galliker. Das Prozedere an sich ist also unkompliziert. Und doch wirft die neue Regelung viele Fragen auf. Was ist mit Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind? Müssen die Gästedaten weiterhin erfasst werden? Und was ist, wenn Gäste auf den Terrassen, wo kein Zertifikat benötigt wird, aufs WC müssen? Dürfen sie die Innenräume betreten?

Roland Galliker, Betriebsleiter des «Rössli Hü», zeigt, wie die Kontrolle des Covid-Zertifikats ab Montag funktioniert. Bild: Jakob Ineichen (Root, 8. September 2021)

Wichtige Informationen fliessen erst verspätet

Auf die Details zur Umsetzung der Zertifikatspflicht geht Bundesrat Alain Berset bei seinem Auftritt naturgemäss nicht ein. Die Informationen fliessen erst in den nächsten Tagen via Gastrosuisse zu den Wirten. Das verlangt erneut viel Flexibilität. Roland Galliker ist das beste Beispiel dafür: Im Januar ist er als Betriebsleiter des «Rössli Hü» gestartet. Im Juni konnte er das Restaurant endlich öffnen, nachdem der Bundesrat den Lockdown beendet hatte. Wie gewohnt mit nur kurzer Vorlaufzeit.

Künftig die Covid-Zertifikate der Gäste prüfen zu müssen, scheint verglichen mit den früheren Massnahmen eine Kleinigkeit zu sein. «Wir mussten schon letztes Jahr Polizist spielen», sagt Galliker. «Ich glaube nicht, dass es Probleme mit den Gästen geben wird.» Wichtig sei, dass der Bundesrat die Regeln klar kommuniziere und dass die Gäste verstehen, dass nicht die Restaurants für die Einschränkungen verantwortlich sind.

Wie die Umsetzung der Zertifikatspflicht funktionieren kann, hat Galliker im Ausland gesehen. «In Frankreich beispielsweise wird diese gut akzeptiert. Da gibt es in den Restaurants keine Probleme, keine Diskussionen», weiss er nach einem Besuch in dem Land. Was er aber auch weiss: Je nach Region klagen dort die Wirte über Einbussen zwischen 40 und 60 Prozent. Immerhin fallen in der Schweiz nun die Vorgaben zu den Abständen zwischen den Tischen weg, die Kapazität wird dadurch erhöht. Ob auch das «Rössli Hü» mit einem Umsatzeinbruch rechnen muss? Ob es auf Kurzarbeit zurückgreifen muss? Noch lässt sich dies für Roland Galliker schwer abschätzen.

Wie viele geplante Anlässe werden abgesagt?

Der Wirt hat in den vergangenen Wochen viele Anfragen für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Firmenessen erhalten. «Der Nachholbedarf ist gross.» Die Vorbesprechungen mit den potenziellen Gästen zeigen allerdings, dass sich noch nicht alle Gedanken gemacht haben über die Zertifikatspflicht, und dass nicht alle bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen. Trotzdem zeigt sich Galliker zuversichtlich: «Viele Anlässe werden wohl nicht ersatzlos gestrichen, sondern eher auf bessere Zeiten verschoben.»

Dass der Wirt hoffen darf, zeigt sich während des Mittagessens. Silvia und Kevin Zowa sind mit ihren beiden Kindern spontan ins «Rössli Hü» gegangen. «Wir geniessen die Freiheiten, die wir dank der Impfung zurückerhalten haben», erzählen sie und sagen, dass sie auch künftig regelmässig ins Restaurant gehen werden. Dass die Kapazitätseinschränkungen wegfallen, könne für die Wirte gar eine Chance sein. Susy Wicki aus Untersiggenthal, die nicht weit entfernt sitzt, hat auf Auslandsreisen erlebt, dass die Zertifikatspflicht gut umgesetzt werden kann. Allerdings gebe es dort auch viel mehr Testmöglichkeiten, sagt sie einschränkend. Wicki unterstützt die Zertifikatspflicht. «Ich wünsche mir einfach, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Auch die Restaurants.»

«Jazzkantine» setzt auf unaufdringliche Kontrollen

Normalität? Vorerst hat der Beschluss des Bundesrats eine gewisse Aufregung ausgelöst. Diese dürfte sich allerdings rasch leben, glaubt Sämi Gallati, Mitarbeiter im Restaurant Jazzkantine am Löwengraben in Luzern. Die Zertifikatspflicht erachtet er als sicher die bessere Alternative zum Lockdown, «das will niemand». In der Umsetzung hofft Gallati auf gegenseitige Toleranz aller Beteiligten. Er könnte sich vorstellen, dass es in Städten eher unproblematischer werde als in ländlichen Gebieten. Aber auch der eine oder andere Gast der «Jazzkantine» könne wohl ab Montag nicht mehr kommen.

In der «Jazzkantine» werde man die Zertifikate der Gäste in einem beiläufigen, unaufdringlichem Prozess kontrollieren: «Wir werden sicher keine Mitarbeiter vor der Türe postieren, welche die Zertifikate unserer Gäste dort kontrollieren. Sondern die Gäste werden wie bisher zu uns ins Lokal kommen, sich an einen Tisch setzen und wir werden sie dann schnell nach dem Zertifikat fragen. Das wird funktionieren.»