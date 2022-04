Neue Elektrobusse «Wir mussten noch keinen abschleppen» – VBL ziehen nach 100 Tagen erste Bilanz Zufriedene Fahrgäste und Fahrdienstmitarbeitende, stabiler und zuverlässiger Betrieb: Die VBL wissen nur Gutes von ihren E-Bussen zu berichten. Etwas müssen sie aber im Auge behalten. Roman Hodel 07.04.2022, 15.08 Uhr

Drei weisse, gut zwei Meter hohe Ladestationen stehen verteilt im Depot Weinbergli der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). An einer davon fährt am Donnerstag kurz vor 11 Uhr ein Elektrobus von Solaris zu, erkennbar an seinen markanten orangen Streifen. Michael Fankhauser, Leiter Bereitstellung, öffnet über dem rechten Vorderrad den «Tankdeckel». Hier steckt er das imposante Ladekabel, das an der Station hängt, ein. Gut zwei Stunden wird der Ladevorgang dauern, dann geht der Elektrobus zurück auf die Linie 10, wo er bis 20.03 Uhr im Einsatz sein wird.

Hier lädt Michael Fankhauser, Leiter Bereitstellung, einen Elektrobus im VBL-Depot Weinbergli. Bild: hor (Luzern, 7. April 2022)

Drei Elektrobusse verkehren bei den VBL seit dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember – alle auf der Linie 10 (Bahnhof Luzern–Obergütsch). Nach 100 Tagen ziehen die VBL eine positive Zwischenbilanz des Pilotbetriebs, wie Andreas Zemp, Leiter Technik & Infrastruktur, am Donnerstag vor den Medien erläutert: «Der Betrieb läuft stabil und zuverlässig – Fahrdienstmitarbeitende und Fahrgäste haben Freude an den Bussen.» Auch wenn das Lenken des Fahrzeugs in der engen Berglistrasse anspruchsvoll sei, denn es ist 12 Meter lang, zwei mehr als die früheren Dieselbusse auf dieser Strecke.

Ein paar Optimierungen an den Ladestationen habe man vornehmen und kleine technische Probleme am Fahrzeug lösen müssen. «Doch die Batterie reicht für die Einsätze bestens», sagt Zemp. Oder wie Fankhauser es ausdrückte: «Wir mussten noch keinen Elektrobus abschleppen.»

Einer der drei neuen Elektrobusse an der Endhaltestelle Obergütsch. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

Batterie schafft theoretisch rund 150 Kilometer am Stück

Was auch daran liegt, dass alle drei Fahrzeuge zwei Mal geladen werden: Über Nacht geschieht die drei bis vier Stunden dauernde Vollladung, am Tag werden die Busse zur Nebenverkehrszeit gestaffelt jeweils während je rund zwei Stunden nachgeladen. Die Batterie schafft theoretisch rund 150 Kilometer, grundsätzlich ist ein Elektrobus auf der Linie 10 maximal 120 Kilometer aufs Mal unterwegs. Allerdings ist der durchschnittliche Verbrauch von 1,8 Kilowattstunden pro Kilometer auch von der Aussentemperatur abhängig. Im Winter braucht die Heizung zusätzlich Strom und im Sommer wird es die Klimaanlage sein.

Pro Monat legen die drei Elektrobusse total rund 12'000 Kilometer zurück. Seit dem 12. Dezember waren hierfür im Weinbergli rund 670 Ladevorgänge nötig. Logisch, dass für solch grosse Fahrzeuge eine gewöhnliche E-Auto-Ladestation niemals reichen würde. Laut Patrik Rust, Vorsitzender der Geschäftsleitung Energie Wasser Luzern (EWL), fliesst bei den VBL-Ladestationen 40-mal mehr Strom durchs Kabel. Entsprechend musste EWL die Stromversorgung im Weinbergli aufrüsten. Und zwar bis hin zur Trafostation, die sich auf dem Areal befindet.

Fözaliräge für den Neuen im vergangenen Dezember: Einweihung des neuen Elektrobusses auf dem Theaterplatz, rechts VBL-Direktor Laurent Roux. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

Ueli Stückelberger, Direktor Verband öffentlicher Verkehr, geht davon aus, dass die Schweizer Städte schon in wenigen Jahren keine Dieselbusse mehr beschaffen und sich dort die Elektromobilität durchsetzen wird, sei es mit Batterie-, Trolley- und/oder kombinierten Trolley-/Batteriebussen. Für Wasserstoffbusse, von welchen die VBL momentan ein Fahrzeug testen, sieht er die Chancen eher in ländlichen Gebieten.

Fahren künftig, wie vom Verkehrsverbund Luzern erwartet, mehr Elektrobusse, muss die Stromversorgung aber zwingend ausgebaut werden. Zemp sagt:

«Wenn zu viele Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, kommt es zum Stromspitzenbezug, was die Kosten erheblich erhöht.»