Neue Fraktionsleitung für FDP Emmen Conny Frey-Arnold gibt die Fraktionsleitung ab September an Michael Kümin ab. 07.07.2020, 23.07 Uhr

(zfo) Conny Frey-Arnold hat im Januar 2019 das Fraktionspräsidium der FDP Einwohnerratsfraktion von Dominik Marti übernommen. Während eineinhalb Jahren wurde die zehnköpfige Fraktion von Conny Frey als amtsälteste FDP-Einwohnerrätin geführt.

Ab September übernimmt nun Michael Kümin das Fraktionspräsidium, schreibt die FDP Emmen in einer Mitteilung. Michael Kümin ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und arbeitet als Leiter Schulungen / Beratung & Verkauf bei der Brandschutz Ettiswil AG. Er ist aktives Mitglied der Feuerwehr Emmen, ehemaliger Vizekommandant und Feuerwehrinstruktor bei der Gebäudeversicherung Luzern. Im Jahr 2014 wurde er in den Vorstand des Feuerwehrverband Kanton Luzern gewählt. Mit Olivia Bucher als Vizefraktionschefin stehe ihm eine politisch versierte Finanzspezialistin zur Seite, so die FDP weiter.