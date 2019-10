Ab 1. Mai 2020 übernimmt Andrea Wanner die Geschäftsführung der Viva Luzern AG. Sie tritt damit die Nachfolge von Beat Demarmels an, der auf Ende Juni 2020 in Pension geht.

Neue Geschäftsführerin für die Viva Luzern Ab 1. Mai 2020 übernimmt Andrea Wanner die Geschäftsführung der Viva Luzern AG. Sie tritt damit die Nachfolge von Beat Demarmels an, der auf Ende Juni 2020 in Pension geht.

Andrea Wanner. (Bild: PD)

Der Verwaltungsrat von Viva Luzern hat Andrea Wanner zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Sie tritt die Stelle am 1. Mai 2020 an. «Andrea Wanner verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in unterschiedlichen Führungsfunktionen von Alters- und Pflegeheimen, zuletzt als Leiterin der Betriebe Ost der Senevita Gruppe», so die Viva Luzern AG in einer Mitteilung.

Die 46-Jährige ist im Zuger Hagendorn zu Hause. Sie folgt auf Beat Demarmels, der auf Ende Juni 2020 in Pension geht. Viva Luzern danke Beat Demarmels schon heute für sein unermüdliches Engagement und seinen grossen Einsatz in den vergangenen 20 Jahren. Er habe die rechtliche Verselbstständigung der städtischen Heime Luzern in die gemeinnützige Viva Luzern AG und den damit verbundenen Unternehmensaufbau massgeblich mitgeprägt.