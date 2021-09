Spontanes Impfen in Uri

Neue Impfangebote in Uri «Wir werden impfen, bis niemand mehr ansteht» Fast alle Personen, die in Uri wegen Corona ins Spital müssen, sind ungeimpft. Der Kanton weisst deshalb erneut darauf hin, wo man sich impfen lassen kann. Martin Messmer 24.09.2021, 12.02 Uhr

Die Covid-19-Impfung schützt gegen schwere Verläufe der Coronainfektion: Dies zeigen konkret auch die Zahlen des Kantonsspitals Uri im Monat September, heisst es in einer Mitteilung der Behörden. So wurden im aktuellen Monat bisher neun Personen infolge einer Erkrankung an Covid-19 im Kantonsspital stationär behandelt. Lediglich eine von ihnen war doppelt geimpft, hatte aber erschwerend eine Immunerkrankung. Die anderen acht Patienten waren ungeimpft.

Die geimpfte Patientin hat bis jetzt keinen schweren Verlauf. Drei der ungeimpften Patienten hingegen mussten im September sogar auf der Intensivpflegestation behandelt werden.

Gemeinschaftspraxis Centramed an der Dätwylerstrasse in Altdorf (Bild): Hier kann man sich am 28. September spontan impfen lassen. Bild: Centramed Altdorf

In seiner Mitteilung weist der Sonderstab Covid-19 darauf hin, wie und wo man sich im Kanton Uri impfen lassen kann:

Wer seine Impfung planen will, kann sich telefonisch im Kantonsspital (Telefon 041 875 50 70) oder über das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen anmelden

will, kann sich telefonisch im Kantonsspital (Telefon 041 875 50 70) oder über das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen anmelden Die nächste Möglichkeit für spontane Impfungen besteht morgen Samstag, 25. September 2021, in der Arztpraxis von Urs Britschgi in Schattdorf. Von 8 bis 12 Uhr impft das Team die Impfwilligen. Urs Britschgi verspricht zudem: «Bei Bedarf impfen wir auch länger als bis am Mittag. Es kommen alle dran und wir werden impfen, bis niemand mehr ansteht». Es braucht dazu einzig die Identitätskarte und die Krankenkassenkarte. Die Zweitimpfung wird am Samstag, 23. Oktober 2021, wiederum in der Praxis von Urs Britschgi durchgeführt

Zusätzliche Kapazitäten für Tests im Zeughaus Altdorf

Am Samstag, 25. September 2021, wird ein weiteres Testcenter in Altdorf eröffnet. Dieses befindet sich im Erdgeschoss des Zeughauses auf dem Unterlehn in Altdorf. Die Tests bedingen keine Voranmeldung. Das Testcenter wird durch die Firma Synlab im Auftrag des Kantons Uri betrieben. Am Samstag ist es von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Ab dem kommenden Wochenende bis Ende Oktober 2021 ist das Testcenter dann am Freitag von 10 bis 19 und am Samstag von 8 bis 17 Uhr in Betrieb. Tests werden nur an asymptomatischen Personen durchgeführt. Im Angebot stehen Antigen-Schnelltests (derzeit kostenlos) und PCR-Tests (kostenpflichtig). Den Getesteten wird das Zertifikat per Mail zugestellt.

Das gilt es für Flugreisen zu beachten

Der Sonderstab Covid-19 weist darauf hin, dass die ausgestellten Covid-19-Zertifikate auf exakt den gleichen Namen sowie auf das korrekte Geburtsdatum ausgestellt sein müssen wie die ID oder der Reisepass. Insbesondere im Flugverkehr ist diese Vorgabe zwingend einzuhalten. Personen, die im Besitz eines nicht korrekt bezeichneten Zertifikats sind, sind gebeten, sich rechtzeitig mit der für sie zuständigen Impfstelle in Verbindung zu setzen.