Geplanter Ausbau Knoten Buchrain: Das sagt der Gewerbeverein

Neue Kurzumfahrung Gewerbe Buchrain begrüsst Ausbau des A14-Knotens, kritisiert aber den Zeitplan Das Gewerbe Buchrain äussert sich grundsätzlich positiv zu den Plänen des Kantons Luzern. Dass die Bauarbeiten frühestens in fünf Jahren beginnen, kommt indes nicht gut an. Roman Hodel Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Mit einer Kurzumfahrung will der Kanton Luzern das Stauproblem rund um den chronisch überlasteten A14-Anschluss Buchrain mindern – das zeigt das Ergebnis einer kürzlich vorgestellten Studie. Dank dieses neuen Strassenstücks soll der Verkehr im ganzen Gebiet des Knotens dereinst flüssiger rollen. In einem zweiten Schritt steht im Zuge des 6-spurigen Ausbaus der Autobahn zudem eine Optimierung des A14-Anschlusses selber durch den Bund zur Diskussion. Denkbar ist eine direkte Autobahneinfahrt von Buchrain Richtung Zug-Zürich, womit das heute nötige Kreuzen der Hauptstrasse wegfallen würde.

Allerdings: Nur schon mit dem Baustart der Kurzumfahrung rechnet der Kanton frühestens in fünf Jahren. Dafür hat Patrick Carlin, Leiter Kommunikation des Vereins Gewerbe Buchrain-Perlen, wenig Verständnis. Er sagt:

«So wie wir den Kanton kennen, dauert es dann wohl eher noch länger, im schlimmsten Fall beginnen die Arbeiten erst in zehn Jahren.»

Der übliche Stau in der abendlichen Rushhour beim Knoten Buchrain. Bild: PD

Der Gewerbeverein hatte 2019 eine Petition lanciert, um dem Kanton punkto Ausbau des Knotens Buchrain Beine zu machen. Diese wurde von fast 4700 Personen unterschrieben. Die Forderungen: Der Kanton soll die in Aussicht gestellten Strassenbauprojekte im Bereich Reussbrücke Buchrain prioritär behandeln und das Fahrverbot für Lastwagen zwischen Perlen und Root aufheben. Doch der Regierungsrat wollte von beidem nichts wissen. Laut Carlin hat das anschliessende Gespräch mit der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur Luzern nicht viel gebracht. «Man hat uns vertröstet und Ergebnisse einer Verkehrsstudie für 2020 in Aussicht gestellt – das war's.»

Verkehr wird weiter zunehmen – je nach Ansiedlung von neuen Betrieben

Diese Ergebnisse liegen nun vor, mit eineinhalb Jahren Verspätung. Darum befürchtet Carlin, dass es mit der Umsetzung ebenfalls zu Verzögerungen kommen wird. Dabei sei es höchste Zeit für die Umsetzung: «Der Verkehr im Raum Buchrain wird weiter zunehmen, vor allem je nach Ansiedlung von neuen Betrieben.» Damit spielt er auf das geplante und umstrittene Post-Logistikzentrum in Perlen an. Ein Projekt, das der Gewerbeverein kritisch sieht wegen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens.

Lob findet Carlin für die geplante Kurzumfahrung. Er sagt: «Wir unterstützen jede Massnahme, die zu Verbesserungen führt und fordern, dass diese schnellstmöglich umgesetzt werden.» Dennoch fragt er sich, ob sich dann die Stauprobleme nicht einfach verlagern würden; etwa auf die Einmündung der Kurzumfahrung in die Dorfstrasse. Deshalb, so Carlin, regt der Gewerbeverein weiterhin an, zusätzliche regionale Massnahmen zu überprüfen, wie beispielsweise die Aufhebung des LKW-Fahrverbots zwischen Perlen und Root. Er sagt:

«Erst dann würde nicht mehr sämtlicher Verkehr beispielsweise von Aldi und Renergia über den Knoten Buchrain abgewickelt.»

