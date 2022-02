Die Seelsorge am Luzerner Kantonsspital ist gefragt

Luzerner Kantonsspital Neue Leiterin der Seelsorge: «Insbesondere zu Beginn der Coronakrise ist der Bedarf an Care-Arbeit stark gestiegen» Susann Schüepp Brunner ist die neue Leiterin der Seelsorge am Luzerner Kantonsspital. Ihr Team leistet rund drei bis vier Einsätze am Tag – und wurde für die Mitarbeitenden während der Coronakrise noch wichtiger. Die Nachfrage ist gestiegen – insbesondere während der Coronakrise Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 08.02.2022, 16.30 Uhr

Sie kümmern sich um Patientinnen und Patienten, Angehörige oder Mitarbeitende, die nicht weiterwissen oder Hilfe und Beistand benötigen: die insgesamt elf Seelsorgerinnen am Luzerner Kantonsspital (Luks). Und seit Anfang Jahr hat es mit Susann Schüepp Brunner eine neue Leiterin.

Ein Licht für Patienten und Mitarbeiterinnen: Susann Schüepp in der Kapelle auf dem Gelände des Luzerner Kantonsspitals. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Januar 2022)

Die 52-Jährige gehört dem Team bereits seit drei Jahren an. «Mir geht es vor allem um den Kontakt mit Menschen. Und es geht um das Leben in seiner ganzen Vielfalt, mit den schönen, aber auch den schmerzlichen Erlebnissen. In diesen Situationen ist es jeweils besonders wichtig, dass jemand für die Menschen da ist.»

Auch in der Nacht erreichbar

Grösstenteils nutzen Patientinnen und Patienten sowie die Angehörigen das Angebot. Oft wird die Hilfe bei einer schweren Diagnose beansprucht. «Dann ist es wichtig, dass die betroffene Person darüber sprechen kann und man ihr zuhört. Das gibt eine Entlastung, damit sie die eigenen Gefühle verstehen und einordnen kann. Und manchmal braucht es jemanden, der mit der Familie zusammensitzt und ihr hilft, mit der Diagnose umzugehen», sagt Schüepp.

Solche Einsätze leiste ihr Team drei- bis viermal am Tag, die zwischen zehn Minuten und drei Stunden dauern können. Meist werden sie von einem betreuenden Arzt, der Pflege oder von den Angehörigen dafür kontaktiert. Auch nachts ist das Team dank eines Pikettdiensts erreichbar. «Und wenn wir gerade keinen Einsatz haben, machen wir die sogenannte aufsuchende Seelsorge. Sprich: Wir gehen zu den Abteilungen und fragen nach, ob jemand Unterstützung braucht.»

Ein grosser Teil der Arbeit betreffe sterbende Menschen und die Begleitung der Angehörigen beim Abschiednehmen. Das Seelsorgeteam organisiert auch Abschiedsfeiern für früh verstorbene Kinder auf dem Friedhof – etwas, das Schüepp jeweils besonders berührt. Oder wenn jemand ganz überraschend sterbe.

«In diesen Momenten versuche ich, eine Balance zwischen Mitgefühl und Hilfestellung zu finden. Ich fokussiere mich darauf, was die Personen dann brauchen. Solche Ereignisse zeigen mir aber auch jedes Mal, wie kostbar das Leben ist.»

Nach Tagen mit besonders herausfordernden Einsätzen helfe ihr Bewegung an der frischen Luft beim Abschalten.

Die Nachfrage ist gestiegen

Ein Bereich, der während der Coronakrise wichtig war, ist die Care-Arbeit bei Mitarbeitenden. «Insbesondere im März 2020 ist der Bedarf an Care-Arbeit stark gestiegen», sagt Schüepp. Die Krise sorgte für Ungewissheit und die Belastung auf den Schultern der Pflegenden war gross. «Wir haben sie mit Gesprächen unterstützt und ihnen die Begleitung von Angehörigen bei Corona-Todesfällen abgenommen.» Mittlerweile habe sich die Nachfrage wieder auf Vor-Corona-Niveau eingependelt und die Themen seien wieder breiter gestreut. Insgesamt merke sie aber, dass die Nachfrage nach Seelsorge leicht gestiegen und damit auch ihr Team geforderter sei.

Schüepp betont, dass das Angebot für alle gilt, unabhängig davon, welchen kulturellen oder religiösen Hintergrund die Personen haben, und auch wenn sie keine Rituale wünschen. Obwohl alle Mitarbeitenden reformierte oder katholische Seelsorgerinnen mit einer Ausbildung in Theologie seien, lebe man eine Offenheit und wolle diese auch weiterentwickeln.

So werde geprüft, welche weiteren Angebote es im Kanton Luzern noch brauche. «Wir haben bereits Kontakt mit diversen Religionsvertreterinnen und -vertretern und im Freiwilligendienst auch eine muslimische Gruppe, die auf Wunsch Besuche macht.» Allen gerecht zu werden, sei zwar eine grosse Herausforderung. «Doch als Leiterin des Seelsorgeteams ist mir wichtig, dass wir auch künftig die Bedürfnisse aller Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden abdecken können.»

Ehrenamtliches Engagement Am Luks gibt es über 90 Personen, die einen Freiwilligendienst verrichten. Dieser Dienst ist der Seelsorge angegliedert und in fünf Gruppen aufgeteilt: die Sitzwache (Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden in der Nacht), die Gottesdienstbegleitung, IDEM «Im Dienste eines Mitmenschen» (Begleitung im Spital zu den Stationen und Untersuchungen), der muslimische Besuchsdienst und die Kommunionsgruppe (nur in Sursee). «Die Freiwilligenarbeit ist für das ganze Spital ein wichtiger Dienst und dient als Entlastung für die Mitarbeitenden», sagt Susann Schüepp. Nach einigen Abgängen habe es wieder Platz für Interessierte. Den Freiwilligendienst gibt es bereits seit 40 Jahren am Luks.

Zur Person: Susann Schüepp studierte in Luzern und Brasilien Theologie. Später arbeitete sie in einer Pfarrei und war beim Fastenopfer tätig. Aufgewachsen in Wädenswil, wohnt sie heute mit ihrer Familie in der Agglomeration Luzern.