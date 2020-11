Interview Neue Luzerner reformierte Kirchenpräsidentin: «Meine Wahl ist ein Vertrauensvotum» Lilian Bachmann steht neu an der Spitze der Luzerner Reformierten. Am Mittwoch wurde sie überraschend zur Synodalratspräsidentin gewählt. Die 48-jährige Stadtluzernerin will durch gute Arbeit Vertrauen schaffen.

Reto Bieri 20.11.2020, 05.00 Uhr

Am Mittwoch hat die Synode der Evangelisch-Reformierten Landeskirche überraschend Lilian Bachmann zur neuen Synodalratspräsidentin gewählt. Die 48-jährige Stadtluzernerin führt das Präsidium seit dem Tod von Ursula Stämmer ad interim, kandidierte aber nicht offiziell. Im Gespräch blickt Bachmann auf die turbulente Parlamentssitzung zurück und sagt, was sie als Präsidentin bewirken will.

Lilian Bachmann wurde am Mittwoch zur neuen Präsidentin des Synodalrats der Evangelisch-Reformierten Kirche gewählt.



Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 18. November 2020)

Ihre Wahl am Mittwoch zur neuen Synodalratspräsidentin war eine Überraschung. Auch für Sie?

Ja. Der demokratische Wille ist für mich ein Vertrauensvotum und Wertschätzung der Synode gegenüber der Arbeit des Synodalrats, der Geschäftsstelle und auch meiner Arbeit.

An der Synode wurde der Wunsch geäussert, die Wahl zu verschieben, im Frühling finden Gesamterneuerungswahlen statt. Damit wäre wohl weniger Staub aufgewirbelt worden.

Das mag so sein. Der Synodalrat hat im Frühling kommuniziert, dass er zur Verfügung steht, bis eine geeignete Nachfolge gefunden ist, auch wenn dies über den 18. November 2020 hinausgehen sollte. Die Synode hat am Mittwoch den Ordnungsantrag zur Abtraktandierung des Wahlgeschäfts abgelehnt. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Nun ist Zeit, wieder aufeinander zuzugehen und uns wieder gemeinsam auf den Weg zu machen, was unseren christlichen Werten entspricht.



Ein Parlamentarier kritisierte am Mittwoch in der Synode Ihren Führungsstil als dominant. Hat er recht?

Es gab es unterschiedliche Voten zu meiner Person und meinem Managementstil. Die Spannbreite ging von dominant über vernetzt und integrierend bis hin zu krisenerprobt und Wunschkandidatin. Als Synodalratspräsidentin habe ich eine politisch-strategische Verantwortung und es liegt in der Natur der Sache, dass, wenn wir zielorientierte Massnahmen umsetzen, diese nicht bei allen nur auf Begeisterung stossen. Den politischen Diskurs verstehe ich denn auch nicht nur als ständige Suche nach Konsens und Kompromiss, sondern es soll auch ein friedlicher Dissens möglich sein. Danach schauen wir uns in die Augen und machen weiter.

Wie wollen Sie Vertrauen schaffen bei jenen Synodalen, deren Stimme Sie nicht erhalten haben?

Unsere Kirchenverfassung hält unsere Werte fest, an welchen wir uns orientieren und für die ich mich auch persönlich einsetze: Solidarität, Frieden, Menschenrechte, Chancengleichheit, Schutz der Schwächsten und die Bewahrung der Schöpfung. Wenn wir seitens der Reformierten Landeskirche unsere Arbeit zusammen mit den Kirchgemeinden gut machen, schaffen wir Vertrauen.

Am Schluss der Synodesitzung sind Synodepräsidentin Ruth Burgherr und Vizepräsident Alexander Boerlin zurückgetreten. Burgherr sprach von Spannungen bei der Zusammenarbeit mit Ihnen.

Die Synode hat gewählt und dies hat aus meiner Sicht nichts mit Spannungen auf einer persönlichen Ebene oder zwischen Gremien zu tun. Ich bedaure die Rücktritte und habe das an der Synode persönlich mitgeteilt.

Steckt die Landeskirche in einer Krise?

Ich interpretiere das Wahlergebnis als Vertrauensvotum für das bisher Geleistete in dieser herausfordernden Zeit nach dem Tod von Ursula Stämmer und während der Coronakrise. Wenn das Wahlresultat zwischen den beiden offiziellen Kandidaten knapp ausgefallen wäre, würde sich diese Frage gar nicht stellen.

Welche Schwerpunkte wollen Sie als Synodalratspräsidentin setzen?

Die Reformierte Kirche nimmt beispielsweise mit der Seelsorge oder sozialen Beratungen Aufgaben wahr, welche der Staat und die Wirtschaft nicht leisten können. Hier höre ich zu, baue Brücken im gemeinsamen Dialog und fördere das Verständnis füreinander. Die aktuelle Krise zeigt, dass Kirche wieder vermehrt gefragt ist und Halt gibt. Ich bin eine zukunftsorientierte Präsidentin im Bewusstsein der reformierten Traditionen.

In welche Richtung sollte sich die Kirche verändern?

Dieser Frage gehen wir mit der Kampagne «Kirche im Dialog – teilnehmen und mitgestalten» aktuell nach. Am 27. Februar 2021 findet eine Grossgruppenkonferenz statt, an welcher wir verschiedene Themen aufgreifen, zum Beispiel welche Funktion und Rolle die Kirche in der Gesellschaft wahrnehmen soll, wie die Kirche wahrgenommen wird und was es braucht, damit sich wieder mehr Mitglieder kirchlich engagieren. Wie sich Kirche verändern soll, wollen wir auf dem partizipativen Weg angehen. Dies fördert das gegenseitige Verständnis.







Zur Person: Lilian Bachmann (48) ist promovierte Juristin und besitzt das Anwaltspatent. Seit 2016 ist sie als Synodalrätin für das Departement Recht zuständig. Am Kantonsgericht Luzern amtet sie als Ersatzrichterin und ist auch als selbstständige Rechtsanwältin tätig. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.