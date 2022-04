Greppen Mehrzweckhalle Eröffnung

Greppen Neue Mehrzweckhalle wird offiziell eingeweiht Die neue Mehrzweckhalle in Greppen ist seit Ende 2020 in Betrieb. Wegen der Coronapandemie findet die Eröffnungsfeier des 7-Millionen-Franken-Projekts aber erst kommenden Samstag statt. Jonas Hess 07.04.2022, 20.51 Uhr

Seit November 2020 wird in der Gemeinde eine neue Mehrzweckhalle betrieben. Das Gebäude gehört zum Projekt «Greppen Futura», welches den Neubau einer Turn- und Mehrzweckhalle sowie die wärmetechnische Sanierung des alten Schulhauses inklusive Umbau der alten Turnhalle in neue Schulzimmer und Gruppenräume beinhaltet. Gemäss Gemeindepräsidentin Claudia Bernasconi (Die Mitte) konnte die neue Mehrzweckhalle planmässig nach den Herbstferien 2020 der Schule und der Bevölkerung übergeben werden. «Der Gemeinderat Greppen hatte den Tag der offenen Tür für das Gesamtprojekt am 23. Oktober 2021 geplant. Leider hat die Situation mit Covid-19 ein ungezwungenes Zusammensein verhindert, und wir mussten die Einweihungsfeier auf den 9. April verschieben», so Bernasconi. Beim Eröffnungsfest ist ab 9.30 Uhr ein Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten geplant und ein offizieller Festakt um 11.30 Uhr, bei dem auch Regierungspräsident Marcel Schwerzmann anwesend sein wird.