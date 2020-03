Neue Migros-Filiale im Luzerner Würzenbachquartier öffnet im September Im Luzerner Stadtquartier Würzenbach entsteht gerade eine neue Migros-Filiale. Nun ist klar: Die Eröffnung wird am 3. September 2020 stattfinden. 23.03.2020, 11.20 Uhr

(elo) Die neue Filiale wird neben einer Poststelle für ihre Kundinnen und Kunden auch 70 Parkplätze zur Verfügung stellen. Nach der Eröffnung der Filiale an der Würzenbachstrasse wird die bestehende Migros beim Brüelkreisel zur Hälfte verkleinert. Auf der frei werdenden Fläche wird eine Denner-Filiale einziehen, teilt die Migros am Montag mit. Kiosk und Amavita Apotheke bleiben bestehen. Die Migros Brüelstrasse wird nach der Schliessung im September voraussichtlich am 5. November 2020 wiedereröffnen.