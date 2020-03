Neue Polizeistrukturen gegen Cybercrime: Verantwortliche warten ab Im Kampf gegen Cybercrime muss sich die Polizei neu organisieren, fordert der Luzerner Polizeikommandant. Die Polizeidirektorenkonferenz bremst. Alexander von Däniken 26.03.2020, 17.02 Uhr

Internetbetrüger (gestellte Szene) nutzen Kantons- und Ländergrenzen gezielt aus. Symbolbild Pius Amrein

Selten hat ein Beitrag eines Polizeikommandanten in einem Jahresbericht solche Sprengkraft gehabt wie jener von Adi Achermann. Um der Internetkriminalität Herr zu werden, müssten die Polizeistrukturen in der ganzen Schweiz überdacht werden. «Wir leben mit 26 Kantons- und über 70 Gemeindepolizeien in Strukturen, die angesichts der heutigen Anforderungen als ‹organisatorische Zersplitterung› bezeichnet werden müssen», schrieb der Luzerner Polizeichef. Es dränge sich in Zukunft auf, noch mehr zu kooperieren, dabei dürften auch weitere Fusionen, namentlich von Gemeindepolizeien, kein Tabuthema sein (Ausgabe vom Mittwoch).