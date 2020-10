«Eingriff in die Marktwirtschaft» – neue Postbank kommt in den Zentralschweizer Kantonen schlecht an Die Postfinance soll gemäss einem Vorschlag des Bundesrats künftig auch Hypotheken und Kredite vergeben können. Das passt den meisten Kantonen nicht – und auch in unserer Region vertretene Regionalbanken wehren sich. Lukas Nussbaumer 09.10.2020, 05.00 Uhr

Damit die Post ihre Grundversorgung aufrechterhalten kann, ist sie auf die Gewinne der Postfinance angewiesen. Um die mit schwächer werdenden Erträgen kämpfende Post-Tochter rentabler zu machen, schlägt der Bundesrat die Aufhebung des Hypothekar- und Kreditvergabeverbots vor. Ausserdem soll das Institut mit rund drei Millionen Kunden und einem Kundenvermögen von etwa 120 Milliarden Franken teilprivatisiert werden.

Die Postfinance soll rentabler werden und so ihre Mutter, die Post, finanziell unterstützen. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Diese Pläne des Bundesrats kommen in der Zentralschweiz und umliegenden Kantonen gar nicht gut an, wie die Auswertung der eben abgelaufenen Vernehmlassung zeigt. So lehnen die Regierungen von Luzern, Zug, Ob- und Nidwalden, Uri und Zürich den Einstieg der Postfinance ins Hypothekar- und Kreditgeschäfts ab. Die Schwyzer Regierung gibt sich etwas offener, jene des Aargaus bezeichnet die Aufhebung des Verbots als «grundsätzlich angemessen», und der Kanton Bern ist gar Feuer und Flamme für die Pläne der Landesregierung.

Luzerner Regierung verweist auf Finanzdirektorenkonferenz

Für die Zentralschweizer Exekutiven macht das Eingreifen der Postfinance in den ihrer Ansicht nach funktionierenden Markt keinen Sinn. Das findet auch die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, auf deren ablehnende Stellungnahme der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP) in seinem kurz gehaltenen Brief nach Bern verweist.

Deutlich ausführlicher fallen die Rückmeldungen aus Zug und Obwalden aus. Für den Zuger Landammann Stephan Schleiss (SVP) fehlt es an einer verfassungsrechtlichen Grundlage, um eine Postbank zu betreiben. Sein Obwaldner Amtskollege Christian Schäli (CSP) fordert vom Bundesrat als erstes eine fundierte Auslegeordnung über die Zukunft des Postkonzerns. Erst dann könne man über die Finanzierung reden.

Kleinere und regionale Banken könnten verdrängt werden

Der Nidwaldner Landammann Othmar Filliger (CVP) befürchtet, die Postfinance würde die angestrebten Marktanteile primär zu Lasten der kleinen Banken ausbauen. «Die Verdrängung regionaler Institute durch einen öffentlichen Grossanbieter läuft den bewährten Prinzipien des Föderalismus entgegen», so Filliger. Die gleiche Befürchtung hegt der Urner Landammann Urban Camenzind (CVP). Er findet zudem, die regional verwurzelten Banken würden in Randregionen wertvolle Arbeitsplätze anbieten.

Ausgesprochen kritisch äussert sich auch die Zürcher Regierung. Für sie könnte ein neuer Akteur in der Grösse einer Postfinance im Kredit- und Hypothekarmarkt eine negative Dynamik auslösen und die Stabilität des Finanzmarkts gefährden.

Nachbarkantone ziehen verschiedene Schlüsse

Für Petra Steimen-Rickenbacher, Frau Landammann des Kantons Schwyz, stellt der Eintritt eines teilstaatlichen Unternehmens ins Kredit- und Hypothekargeschäft «offenkundig einen Eingriff in die Marktwirtschaft dar». Dabei bestehe gar kein ausgewiesener Bedarf, weshalb die Auflösung des Hypothekar- und Kreditvergabeverbots kritisch zu beurteilen sei, so die FDP-Politikerin.

Ebenfalls Bedenken äussert der Aargauer Landammann Markus Dieth (CVP). Die Aufhebung des Verbots sei zwar «grundsätzlich angemessen». Diese Massnahme werde jedoch nicht genügen, um die Erfüllung des Grundversorgungsauftrags der Post sicherzustellen. Deshalb seien die Grundversorgung und ihre Finanzierung zu diskutieren, und der Bundesrat solle vor der Abschaffung des Hypothekar- und Kreditvergabeverbots entsprechende Vorschläge machen.

Der Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP) hingegen befürwortet die Aufhebung des Verbots. Die Post und die Postfinance seien im Übrigen wichtige Arbeitgeber – insbesondere für Bern, wo Mutter- und Tochterfirma ihre Hauptsitze haben.

Regionalbanken: Staatlicher Eingriff ist nicht nötig

Wiederum kein gutes Haar an den Plänen des Bundesrats lässt der Verband der Schweizer Regionalbanken, auf dessen Stellungnahme sich die im Entlebuch vertretene Clientis Bank beruft. Die Valiant Bank mit mehreren Standorten im Kanton Luzern ist gleicher Meinung. Laut Sprecherin Barbara Nyfeler ist das Ansinnen von Post und Postfinance aus betriebswirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Finanzpolitisch und aus Sicht des funktionierenden Gesamtmarkts sei ein solcher staatlicher Eingriff jedoch nicht nötig.