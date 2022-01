Mehrere neue Projekte: Apartments auf Zeit boomen in Luzern

Neue Projekte Nach Trennung oder als WG-Alternative – Apartments auf Zeit boomen in Luzern An der Obergrundstrasse realisiert Glandon bereits das zweite neue Apartmenthaus innert Kürze – und an der Theaterstrasse gibt es ein neues Angebot. Touristen haben sie nicht im Visier. Roman Hodel Jetzt kommentieren 04.01.2022, 14.30 Uhr

Sie verfügen über eines oder zwei Zimmer, ein Bad, eine kleine Küche, oft einen Balkon, sind insbesondere möbliert und werden regelmässig gereinigt: Apartments auf Zeit sind eine beliebte Wohnform für Menschen, die nur für ein paar Monate eine Wohnung in der Stadt oder Region Luzern benötigen. Die Nachfrage scheint zunehmend grösser zu werden – zumindest steigt das Angebot stetig. Neuster Streich: An der Obergrundstrasse, direkt neben der ehemaligen Casa d'Italia, erstellt Glandon Apartments ein fünfstöckiges Haus mit 16 Einzimmer- und 2 Zweizimmer-Apartments. Die Mietpreise stehen noch nicht fest. Glandon erwähnt aber ähnlich gelegene Referenzobjekte, wo etwa Einzimmerapartments um 1325 Franken pro Monat kosten. Die Eröffnung ist auf Sommer 2023 vorgesehen.

Hier entsteht das neue Apartmenthaus, rechts die ehemalige Casa d'Italia, hinten die Pauluskirche. Bild: hor

Es handelt sich bereits um das zweite laufende Apartments-Projekt von Glandon innert weniger Monate. Bekanntlich realisiert das in Meggen ansässige Unternehmen im ehemaligen Club El Cartel an der Haldenstrasse 21 noch 15 weitere solcher Wohnungen. Damit verfügt es in Luzern bald über rund 140 Apartments an sechs Standorten. Als Grund für die Expansion gibt CEO Severin Glanzmann die gute Auslastung der bestehenden Apartments an – und er sagt:

«Die zunehmende Mobilität am Arbeitsmarkt, der steigende Wohlstand und die wachsende Anzahl der Kleinhaushalte führen dazu, dass immer mehr Menschen einfach zugängliche und zeitlich begrenzte Wohnformen mit Service suchen.»

Und so soll das Apartmenthaus an der Obergrundstrasse aussehen, Blick von der Taubenhausstrasse her. Visualisierung: PD/Glandon

Im Visier hat Glandon, im Gegensatz zu anderen Anbietern wie beispielsweise Hitrental, die auch als Beherbergungsbetriebe funktionieren, nicht Touristen oder Geschäftsreisende, die nur für ein Meeting nach Luzern kommen – beides Segmente notabene, die coronabedingt schwächeln: «Wir richten uns mit einer Mindestmietdauer von einem Monat vor allem an Personen, die vorübergehend in Luzern arbeiten, an Studierende oder in Zeiten von Corona etwa an Spitalpersonal, das länger arbeiten muss und nicht nach Hause pendeln kann oder will», sagt Glanzmann. Etwas seltener würden Apartments nach einer Trennung in der Partnerschaft oder bei Renovation des Eigenheims gemietet.

Im Prinzip sind die Glandon-Apartments laut Glanzmann nichts anderes als «moderne Personalhäuser», die Firmen oder eben vermehrt auch Einzelpersonen Apartments auf Zeit zur Verfügung stellen. Es ist denn auch so, dass sich ein Grossteil der Luzerner Glandon-Apartments tatsächlich in ehemaligen Personalhäusern von Hotels befinden: in jenen der Hotels Tivoli, Des Balances/Hermitage und Union.

30 Apartments in Bahnhofsnähe

Hotels gehören bei einem anderen Anbieter von Apartments auf Zeit in Luzern, Cityflats, tatsächlich zu den wichtigen Kunden, wie Mitinhaber Alexander Galliker sagt: «Wir erhalten viele Anfragen, wonach sie Mitarbeitende bei uns einquartieren wollen.» Das in Luzern ansässige Unternehmen verfügt über rund 130 Apartments an drei Standorten. Der Neuste mit 30 Apartments liegt an der Theaterstrasse 13. In dem Haus befanden sich zuvor übliche Mietwohnungen, Praxen und Büros. Laut Galliker ist die Auslastung dort seit Start im Herbst «sehr erfreulich». Das günstigste Einzimmer-Apartment ist für 960 Franken im Monat zu haben, inklusive Reinigung, Bettwäsche, Strom, Wasser und Internet.

In diesem Haus an der Theaterstrasse 13 vermietet Cityflats 30 Apartments. Bild: hor

Die steigende Nachfrage erklärt sich Galliker so: «Es gibt heute viel mehr Bewegung in der Gesellschaft.» Beispielsweise würden sich die Leute heute auch in gestandenem Alter noch weiterbilden, etwa an der Hochschule Luzern, hätten dabei aber keine Lust auf ein WG-Leben. Ausserdem gebe es mittlerweile eine Generation, die es sich gewohnt sei, «dass man hinter ihr herputze». Solche Personen schätzten an den Cityflats-Apartments die regelmässige, im Preis inbegriffene Reinigung.

Nicht zwingend einträglicher als herkömmliche Mietwohnungen

Die Aussage, wonach solche Apartmenthäuser für die Eigentümer einträglicher sind als herkömmliche Wohnungen, würde Galliker nicht unterschreiben – er sagt: «Die Rendite pro Quadratmeter ist vielleicht ein bisschen höher, der Investitionsbedarf dafür wesentlich höher als bei konventionellem Wohnungsbau und man darf den Aufwand nicht vergessen; etwa für die Reinigungen und den Unterhalt durch die erhöhte Abnützung.» Abgesehen davon sei es ohnehin schwierig, in Luzern an geeignete Objekte zu kommen. Galliker sagt:

«Nicht jedes Haus eignet sich vom Grundriss her und die Lage muss halt auch stimmen, eine gute ÖV-Anbindung ist unerlässlich.»

