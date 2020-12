Neue Siedlung 2025 soll das Neubad-Areal in Luzern überbaut werden – bereits meldet die erste Genossenschaft ihr Interesse an Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) will sich für die geplante neue Siedlung auf dem Neubad-Feuerwehr-Areal in der Stadt Luzern bewerben. Möglich ist aber auch, dass sich mehrere Bauträger beteiligen. Stefan Dähler 21.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Voraussichtlich bis 2025 bleiben das Neubad und das alte Feuerwehrdepot an der Biregg- und Kleinmattstrasse noch bestehen. Danach ist vorgesehen, dass die Eigentümerin Stadt Luzern die beiden Grundstücke im Baurecht abgibt, damit dort eine neue Überbauung mit rund 185 gemeinnützigen Wohnungen entsteht. Das Areal wird frei, weil 2025 die Feuerwehr ihr neues Hauptquartier in der geplanten EWL-Überbauung zwischen Industriestrasse und Geissensteinring bezieht.

Ab 2025 sollen das Feuerwehrdepot (links im Bild) und das Neubad (rechts) abgebrochen werden, damit eine neue Überbauung entstehen kann. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Dezember 2020)

Auch wenn es bis dann noch eine Weile dauert, machen sich Baugenossenschaften bereits Gedanken zur Zukunft des Neubad-Feuerwehr-Areals. Besonders die ABL, die grösste Luzerner Baugenossenschaft, bekundet Interesse, sich für dieses zu bewerben, wie sie in ihrem Mitgliedermagazin bekanntgibt. Man habe «prioritäres Interesse» bei der Stadt und beim G-Net, dem Netzwerk gemeinnütziger Wohnbauträger Luzern, angemeldet. Auf Anfrage führt ABL-Geschäftsführer Martin Buob aus:

«Das Areal gehört im weiteren Sinne zum Ursprungsland der ABL.»

In unmittelbarer Nähe bestehen bereits die ABL-Siedlungen Himmelrich 1 bis 3, Spannort (hinter den ehemaligen Brüniggeleisen) und Breitenlachen. «Aus strategischer Sicht sieht die ABL vor, in erster Linie dort zu wachsen, wo sie schon Siedlungen hat. Eine Erweiterung ist für die Möglichkeit der Mieterinnen und Mieter, sich in ihrem nahen Wohnumfeld lange bewegen zu können, sehr wichtig.»

Neuer Treffpunkt anstelle des Neubads ist denkbar

Konkrete Ideen zur Entwicklung des Areals bestünden noch keine. Diese würden auch von den Vorgaben der Stadt abhängen. Die ABL sei aber interessiert, nach dem Ende der Zwischennutzung Neubad einen neuen Treffpunkt zu schaffen. «Wir werden sicher prüfen, ob und inwiefern der Geist des Neubads in ein neues Projekt integriert werden könnte», so Buob. «Wichtig ist für uns aber vor allem, lebenswerten und preiswerten Wohnraum anzubieten, der eine gute Durchmischung ermöglicht – das ist unser Kerngeschäft.»

Ob neben der ABL weitere Baugenossenschaften das Neubad-Feuerwehr-Areal überbauen wollen, sei noch offen, sagt Florian Flohr, Koordinator des G-Net: «Es dauert ja noch eine Weile bis zur Vergabe.» Gemäss Angaben der Stadt ist die Ausschreibung 2023 geplant. «Es dürfte dann aber durchaus weitere Interessenten geben, schliesslich handelt es sich um ein grosses und zentrales Areal», sagt Flohr. Man werde daher zu gegebener Zeit das Vorgehen untereinander besprechen. Flohr:

«Auch ein koordiniertes Projekt, an dem sich mehrere Genossenschaften beteiligen, ist denkbar.»

Derzeit sind in Luzern an der Industriestrasse oder an der Bernstrasse bereits koordinierte Projekte in Arbeit.

Dass bei der Abgabe des insgesamt rund 6300 Quadratmeter grossen Areals mehrere Genossenschaften berücksichtigt werden, sei möglich, bestätigt Dominic Church, Projektleiter strategische Planung bei der Stadt Luzern, auf Anfrage. «Die Arealentwicklung wurde mit den Genossenschaften im Rahmen des G-Nets besprochen und ist dort auf grosses Interesse gestossen.» Welche konkreten Vorgaben die Stadt für die Entwicklung des Areals macht, stehe noch nicht fest. Diese würden vom Stadtrat im Vorfeld der Ausschreibung festgelegt.

2000-Watt-Areal und autoarmes Wohnen

Einige gröbere Informationen zur künftigen Überbauung des Neubad-Feuerwehr-Areals findet man im Bericht und Antrag zur kürzlich vom Volk angenommenen Teilrevision der Bau- und Zonenordnung der Stadt Luzern sowie in jenem zur städtischen Wohnraumpolitik. Für das Areal bestehe eine Gestaltungsplanpflicht. Es sei eine Fassadenhöhe von 21 Metern vorgesehen, die Überbauung soll sich in die bestehende Quartierstruktur einbetten.

Ziel sei eine Zertifikation als 2000-Watt-Areal. Weiter seien autoarmes Wohnen (weniger als 0,5 Parkplätze pro Wohnung) und eine gute soziale Durchmischung anzustreben. Auch publikumsorientierte Nutzungen, ein Quartierplatz sowie Freiraum entlang des Freigleises seien vorgesehen. Um eine neue Gebäudestruktur zu ermöglichen, etwa zu Gunsten eines Innenhofs, wäre auch die Aufhebung eines Teils der Kleinmattstrasse denkbar.