neue Stadtschreiberin Sie will zum «ruhenden Pol» in der umkämpften Krienser Politik werden Seit Anfang Monat ist Karin Schuhmacher Bürgi Stadtschreiberin. Sie spricht über ihre Motivation – und sagt, was sie überrascht hat. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 11.10.2021, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karin Schuhmacher Bürgi beim Südpol-Areal; Musik ist ihr grosses Hobby. Bild: Pius Amrein (Kriens, 7. Oktober 2021)

«Die Stadt Kriens erhält erstmals eine Stadtschreiberin.» So begann die Medienmitteilung, in der die Stadt verkündete, dass Karin Schuhmacher Bürgi (51) die Nachfolge von Guido Solari antritt. «Dass ich als erste Frau dieses Amt übernehme, stand für mich nie im Vordergrund. Mir ging es bei der Bewerbung um die spannende Herausforderung, nicht darum, dass ich die erste Frau bin», sagt Schuhmacher heute.

«Doch nach der Bekanntgabe erhielt ich sehr viele positive Reaktionen von Frauen, das hat mich überrascht. Gesellschaftlich wird es immer noch als speziell wahrgenommen, wenn eine Frau solch eine Position einnimmt. Ich hoffe, dass sich das ändert.»

Seit Anfang Oktober ist Schuhmacher, die mit ihrer Familie in Luzern wohnt, in Kriens tätig. Zuvor arbeitete die gebürtige Zürcherin und studierte Geografin beim Luzerner Kantonsrat: ab 2008 als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kommissionendiensts, ab 2013 leitete sie diesen. 2015 wurde sie Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Parlamentsdienste. Als solche hatte sie 2020 ein spezielles Jahr. Staatsschreiber Lukas Gresch wechselte zum Bund, seine Stellvertreterin Michèle Bucher, zugleich Leiterin des Rechtsdiensts der Staatskanzlei, zur Stadt Luzern.

«Daher habe ich vorübergehend zusätzlich die Aufgaben des Staatsschreibers für den Kantonsrat übernommen», sagt Schuhmacher. Wegen der Pandemie kamen viele, oft auch unvorhergesehene, organisatorische Aufgaben hinzu – wie beispielsweise die Suche nach einem grösseren Tagungsort und den damit verbundenen technischen Abklärungen, die Ausarbeitung von Schutzkonzepten und das Organisieren einer Sondersession. «Das war anspruchsvoll und intensiv, aber ich habe es gerne gemacht.»

Engerer Kontakt mit der Exekutive als früher

Als Krienser Stadtschreiberin arbeitet sie nicht mehr nur mit der Legislative, sondern auch eng mit der Exekutive zusammen. «Hier bin ich direkt an der Schnittstelle zwischen den politischen Ebenen und noch näher dran an den Geschäften, was mich sehr reizt», sagt Schuhmacher. Sie ist unter anderem für die Vorbereitung der Stadtrats- und Einwohnerratssitzungen zuständig, berät die politischen Gremien bei rechtlichen Fragen, prüft und redigiert die politischen Geschäfte und steuert die Kommunikation der Stadt. Dabei ist wichtig, dass alles sowohl rechtlich als auch inhaltlich passt und die Fristen eingehalten werden.

Schuhmacher trifft auf eine Stadt, die im Wandel ist. Es wird viel gebaut, Interessen wie Naturschutz und Siedlungsentwicklung prallen aufeinander.

«Das finde ich sehr spannend, ich mag es, wenn sich etwas bewegt.»

Wandel gab es auch politisch und organisatorisch. Der Stadtrat wurde letztes Jahr komplett neu besetzt, die Verwaltung 2019 im Stadthaus zentralisiert. «Es ist ein Ziel des Stadtrats, die departementsübergreifende Zusammenarbeit weiter zu fördern. Auch mir ist das wichtig, weil im interdisziplinären Austausch verschiedene Blickwinkel in die Lösungsfindung einfliessen können.» Das neue Stadthaus schaffe gute Rahmenbedingungen dafür, da man sich beispielsweise in der Cafeteria treffen kann. «Es gibt mehr Interaktion, das stärkt das Verständnis füreinander.»

Knappe Finanzen als Herausforderung

Bekannterweise ist Kriens auch von den knappen Finanzen geprägt. Die politischen Positionen liegen hier teils weit auseinander. Schuhmacher schreckt das nicht ab, sie sieht es als positive Herausforderung.

«Das Ziel muss sein, aufeinander zuzugehen und durch Gespräche Lösungen für die ganze Stadt Kriens zu schaffen.»

Wichtig sei ein guter Austausch zwischen Legislative und Exekutive. Schuhmachers Anspruch ist, als Stadtschreiberin ausgleichend zu wirken und einen «ruhenden Pol» darzustellen. Dafür sei es wichtig, die Geschäfte und auch deren Vorgeschichten gut zu kennen. Allenfalls könne sie Erfahrungen aus dem Kantonsrat einbringen, um die Zusammenarbeit in Kriens zu verbessern. «Zuerst muss ich aber die Prozesse hier kennen lernen.»

Privat interessiert sich Schuhmacher sehr für Musik, weswegen sie für das Porträtfoto das Südpol-Areal ausgewählt hat. «Mein Mann war früher Berufsmusiker, wegen des Sinfonieorchesters zogen wir vor 25 Jahren nach Luzern.» Sie selbst spielt Bratsche in einem Orchester. Und natürlich ist sie auch politisch interessiert. «Ich habe durchaus eine Meinung, aber die ist in der Rolle als Stadtschreiberin nicht relevant. Ich behandle alle gleich, egal, von welcher Partei jemand ist.» Aktiv zu politisieren sei weniger ihr Ding.

«Ich dränge mich nicht gerne in den Vordergrund und will auch nicht einseitig eine Haltung vertreten, denn ich kann andere Haltungen nachvollziehen.»

Wie im Orchester stelle sie sich auch in der Politik lieber in den Dienst der ganzen Organisation.