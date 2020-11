Neue Stiftung für Luzerner Kinderspital will dank Spenden den Spielraum für das Spital erhöhen Eine neu gegründete Stiftung will die Forschung an der Kinderklinik Luzern unterstützen und Mittel für den Neubau sprechen. Stiftungsratspräsidentin Tanja Temel erklärt im Interview die Hintergründe der Stiftungsgründung. Roseline Troxler 24.11.2020, 20.56 Uhr

Tanja Temel, Stiftungsratspräsidentin der neu gegründeten Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz, mit einem Modell, in welchem das Bauprojekt integriert ist. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. November 2020)

Auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals (Luks) entstehen derzeit das neue Kinderspital sowie die neue Frauenklinik. Das Projekt kostet insgesamt 170 bis 200 Millionen Franken. Die Finanzierung sei gesichert, sagte Luks-CEO Benno Fuchs im Juni dieses Jahres. Bereits vor einem Jahr hiess es seitens Spital betreffend der Finanzierung des Kinderspitals aber, man bemühe sich um Spendengelder, um die Belastung durch zu verzinsende Fremdmittel möglichst gering zu halten.

Um den langfristigen Fortschritt der Kindermedizin am Kinderspital Luzern zu sichern, wurde nun am Dienstag die Gründung der Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz bekanntgegeben. Das Gründungskapital stammt von der Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt. Laut deren Stiftungspräsidentin Susanne Suter-Wick handelt es sich um einen «Anschub in der Höhe von zwei Millionen Franken». Bereits beim heutigen Kinderspital, das 1971 gebaut wurde, beteiligte sich die Spitalstiftung mit Millionenbeträgen. Seither unterstützt die Stiftung das Kinderspital mit jährlichen Beiträgen an den Betrieb und besondere Anschaffungen. Eine Grossspende in zweistelliger Millionenhöhe erhält die neue Stiftung ausserdem von der Walter-Haefner-Stiftung, welche vom Amag-Gründer ausgestattet und später durch die Familie weiter alimentiert wurde.

Drei Frauen im Stiftungsrat vertreten

Die Luzerner Architektin Tanja Temel (47) präsidiert die neu gegründete Stiftung. Sie ist Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung für das Kunstmuseum Luzern (SKL) und in mehreren Verwaltungsräten vertreten. Susanne Suter-Wick ist weiteres Stiftungsratsmitglied. Ebenso Mäzenin Carla Schwöbel-Braun, deren Familie die Medizinaltechnik- und Pharmafirma B. Braun Medical besitzt. Tanja Temel äussert sich im Interview zur Stiftungsgründung.

Wer waren die Treiber für die Gründung der neuen Stiftung?

Tanja Temel: Die Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt hat die Notwendigkeit einer neuen Stiftung erkannt, die sich dem langfristigen Fortschritt der Kindermedizin in der Zentralschweiz annimmt und aktives Fundraising betreibt. Ich wurde im März für das Präsidium angefragt. Das Kinderspital ist für mich eine Herzensangelegenheit. Denn Kinder sind die Zukunft und die Stütze unserer Gesellschaft. Es ist mir wichtig, ihnen einen guten Start und jederzeit eine hochentwickelte Medizin zu ermöglichen. Und als Mutter zweier Kinder war ich mehrmals auf das Kinderspital angewiesen und weiss, was die Ärzte und Pflegenden dort leisten.

Die Spitalstiftung hat das Kinderspital in den letzten Jahren immer wieder mit namhaften Beiträgen unterstützt. Weshalb braucht es überhaupt eine neue Stiftung?

Die Fischbacher-Labhardt-Stiftung verwaltet ihr eigenes Stiftungsvermögen und geht bewusst nicht auf neue Donatoren zu. Wir hingegen wollen mit einem gezielten Fundraising neue Geldgeber gewinnen.

Können Sie die Höhe des Gründungskapitals und jene der Grossspende präzisieren?

Wir haben entschieden, als Stiftung keine Zahlen über Spenden bekanntzugeben. Die Donatoren dürfen das gerne machen. Mäzene haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Wichtig ist uns hingegen, dass wir im Sinne der Compliance klar ausweisen, von welchen Geldgebern die Mittel stammen.

Inwiefern ist die Finanzierung eines Kinderspitals Aufgabe Privater? Müssen Spitäler solche Bauten nicht selber stemmen können?

Es ist nicht Aufgabe der Stiftung, sich über politische Fragen zu äussern. Im Stiftungsrat sollen bewusst auch keine Politiker Einsitz nehmen. Statt die aktuelle nicht kostendeckende Tarifsituation anzuprangern, wollen wir etwas bewegen. Fakt ist, dass eine Querfinanzierung des Betriebs von Kinderspitälern und Spenden für Neubauprojekte in der Schweiz und auch im Ausland eine lange Tradition haben. Auch diverse Angebote in den Bereichen Kultur oder Bildung werden dank Spenden finanziert, obwohl man dies als Staatsaufgabe sehen könnte.

Wie hoch ist der Beitrag, welcher die Stiftung an den Neubau des Kinderspitals leisten will?

Das Luzerner Kantonsspital finanziert den Neubau selber. Wenn wir einen finanziellen Beitrag leisten, stehen für die Weiterentwicklung der Kindermedizin mehr Mittel zur Verfügung. Wir ermöglichen dem Kinderspital mehr Handlungsspielraum.

Können Sie eine Zahl nennen?

Ziel ist es, die Kindermedizin langfristig zu unterstützen und zukunftsweisend weiterzuentwickeln. Daher gibt es kein eigentliches Spendenziel für den Tag X. Selbstverständlich will die Stiftung im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch einen Teilbetrag für den Neubau leisten. Wie hoch dieser sein kann, hängt auch vom Gesamtspendenaufkommen ab.

Die Stiftung fokussiert sich nicht nur auf Luzern, sondern auf die ganze Zentralschweiz. Schliesslich stammen 41 Prozent der stationär behandelten Kinder am Luks aus anderen Kantonen. Wie wollen Sie in anderen Kantonen potenzielle Geldgeber ansprechen?

Die Zukunft der Kindermedizin ist ein Thema in der gesamten Zentralschweiz. Wir sind bereits mit Persönlichkeiten im Austausch und stossen auf reges Interesse aus der ganzen Region.

Wie sieht die Zusammenarbeit der Stiftung mit dem Spital aus?

Wir sind unabhängig und privatrechtlich organisiert. Dazu haben wir ein klares Positionspapier ausgearbeitet. Die Stiftung hat beim Luzerner Kantonsspital keine operative Funktion. In unserer Rolle wollen wir Inputs geben, Fragen stellen und mit finanziellen Beiträgen ermöglichen, neue Themen zu bearbeiten oder Forschungsfelder auszubauen. Die zusätzlichen Gelder erlauben es, den Fortschritt der Kindermedizin auch am Kinderspital Luzern aktiv mitzugestalten.

Wie wird die Unabhängigkeit gewährleistet?

Der Stiftungszweck setzt die Unabhängigkeit voraus. Dennoch ist es unabdingbar, regelmässig im Austausch mit dem Kinderspital zu stehen, um die medizinische und technologische Weiterentwicklung zu erfassen und sich auf dem Laufenden zu halten.

Wo sehen Sie aktuell die grössten Herausforderungen bei der Kindermedizin?

Die Digitalisierung wandelt die Medizin enorm. Die Verfahren werden immer spezifischer. Der Anteil ambulanter Angebote steigt weiter. Die Zukunft sehe ich in einer personifizierten Medizin. Hier stellt sich aber die Frage nach der Finanzierbarkeit. Der Neubau des Kinderspitals ist der ideale Zeitpunkt, sich noch besser für die Zukunft der Kindermedizin zu rüsten.

Welche nächsten Schritte plant die Stiftung nun?

Wir haben nicht mit einem solch guten Start gerechnet. Die Donation in Millionenhöhe der Walter-Haefner-Stiftung war für uns eine freudige Überraschung. Der Aufbau der Geschäftsstelle hat begonnen, der Stiftungsrat wird weiter formiert und das Fundraising aktiviert.