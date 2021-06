Neue Untersuchung Dieses Bauernhaus ist mit fast 500 Jahren das älteste, erhaltene Gebäude von Horw Das Haus Zumhof datiert von 1556 und ist somit das älteste, noch erhaltene Gebäude in Horw. Dies – und ein paar spannende Funde – bringt die bald abgeschlossene Sanierung an den Tag. Roman Hodel 24.06.2021, 13.32 Uhr

Es sieht danach aus, als müsste Horw seine Dorfchronik gelegentlich etwas anpassen. Bisher ging man davon aus, dass das von der kantonalen Denkmalpflege als schützenswert eingestufte Bauernhaus Oberdorni mit Erstellungsjahr 1564 das älteste, noch erhaltene Gebäude in Horw ist. Nun zeigt sich, dass diese Auszeichnung einer anderer Liegenschaft zusteht: Dem Doppelbauernhaus Zumhof/Obmühle an der Kantonsstrasse.

Der linke Teil des Doppelbauernhauses heisst Zumhof, der rechte Teil Obmühle. Bild: PD/Georg Sidler

Der Kernbau des Hauses Zumhof stammt von 1556 und ist somit nochmals acht Jahre älter als das Oberdorni. Das haben Untersuchungen zur Altersbestimmung ergeben, welche die Besitzer während der Sanierung ihres Hausteils durchführen liessen. Bislang nahm man an, dass das Haus Zumhof aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammt. Beide Gebäude gehören jedenfalls zu den ältesten, noch erhaltenen Bauernhäusern im Kanton.

Die links verputzte Wand zählt zum Kernbau, der 1556 erstellt wurde. Die Aufnahme wurde vor dem Start der eigentlichen Sanierung gemacht. Bild: PD/Georg Sidler

Im Haus sind Alt und Neu jetzt geschickt vereint

Auf einem Medienrundgang zeigten Eigentümerin Eva Zihlmann – sie ist hier aufgewachsen – und ihr Ehemann Beat Marty am Donnerstag das Ergebnis. Die beiden haben das Haus nicht nur sanieren lassen, sondern zusammen mit Zihlmanns Bruder Ruedi und Fachleuten umfassend baugeschichtlich dokumentiert. Eva Zihlmann sagt:

«Das steckt viel Herzblut drin, weil dieses Gebäude für uns mit vielen Erinnerungen verbunden ist.»

Beat Marty und Eva Zihlmann vor ihrem Hausteil. Bild: Roman Hodel (Horw, 24. Juni 2021)

Wesentlich an der Sanierung beteiligt ist die Haupt Holzbauarchitektur AG aus Ruswil. «Ziel war ein unverändertes Äusseres und innen zeitgemässes Wohnen», sagte Architekt Urs Aregger. So sind in mehreren Räumen die originalen, dunklen Tannenholzwände aus dem 16. Jahrhundert freigelegt und stehen in Kontrast zu den neuen, hellen Holzwänden.

Kurz vor Abschluss der Sanierungsarbeiten: Blick in ein Zimmer im Obergeschoss. Die dunkle Wand stammt aus dem 16. Jahrhundert. Bild: Roman Hodel (Horw, 24. Juni 2021)

Hausteil ist zur Vermietung ausgeschrieben

Böden und Decken wurden neu eingezogen. Das war nötig, denn um die Statik war es nicht überall zum Besten bestellt. Dadurch konnte man auch die Geschosshöhen anpassen. Der Küchenraum reicht wie früher wieder über zwei Etagen. Küchenzeile, Nasszellen und Klinkerböden kommen minimalistisch daher. Der Hausteil wird nicht von der Besitzerin bewohnt, sondern ist nun zur Vermietung für eine Familie ausgeschrieben.

Typologie deutete bereits auf das Alter des Hauses hin

Die Haupt AG ist erfahren in Sachen Sanierung historischer Bauten. Laut Aregger zeigten Vergleiche mit den Häusern Oberdorni Horw und Zumhof Kriens rasch, dass der Kern des Horwer Hauses Zumhof aus einer ähnlichen Zeit stammen könnte. Nachdem alle inneren Oberflächen freigelegt waren, entschied man sich zu einer Untersuchung.

Das Holz links stammt aus den Jahren 1735 bis 1750. Bild: PD/Georg Sidler

Die Arbeiten umfassten eine dendrochronologische Untersuchung, bei der das Alter des verwendeten Holzes genau bestimmt werden kann; ferner eine bauhistorische Analyse, Recherchen zur Einbettung des Hauses in die Ortsgeschichte und eine fotografische Dokumentation durch den auf denkmalpflegerische Arbeiten spezialisierten Fotografen Georg Sidler.

Menschliche Zähne in der Holzwand entdeckt

Bei der Renovation machten die Arbeiter aber auch mehrere spannende Entdeckungen. So klemmte etwa in Schwundrissen in der ehemaligen Kammer im Erdgeschoss rund ein Dutzend menschlicher, von Erwachsenen stammender Zähne. Eine Theorie besagt, dass menschliche Zähne in der Wand gegen böse Geister und Feinde schützen sollten. Sie sind übrigens nun hinter Plexiglas sichtbar, im Wohnzimmer.

Die in Schwundrissen gefundenen Zähne. Bild: PD/Georg Sidler

Tapeten gefunden, die Geschichten erzählen

Weiter wurden im Haus Zumhof rund zwölf verschiedene Tapeten gefunden. Teils waren sie noch grossflächig vorhanden hinter dem bestehenden Täfer. Interessant ist als Beispiel diese Tapete:

Die Seite aus den Statuten des Ruswiler Vereins ist gut sichtbar. Bild: PD/Georg Sidler

Ihre Papierunterlage bestand aus Seiten der Statuten des Ruswiler Vereins von 1843. Dieser gilt als Keimzelle der späteren Katholisch-konservativen Partei, die im Rössli Ruswil gegründet wurde und heute als CVP, respektive Die Mitte bekannt ist. In einem verzapften Wandloch der Haustrennwand im Obergeschosss fand sich überdies ein vollständiger, wenn auch an den Faltstellen brüchiger Brief vom «Jänner 1829». Darin geht es um eine Vorladung der «Löplichen Pollizey Commision der Stadt Luzern» gegen den «Michael Reinhart ob der müllj zu horb» wegen einer «Jnjurine Klage des herrn gricht Schreiber Kaufmann».



Der gefundene Brief vom «Jänner 1829». Bild: PD/Georg Sidler

Die kantonale Denkmalpflege war bei der Sanierung nicht involviert. Mathias Steinmann, Leiter Bauinventar, lobt jedoch die Vorgehensweise der Bauherrschaft als vorbildlich. Dennoch ändert die neue Ausgangslage mit dem wesentlich älteren Kernbau vorerst nichts am Verzeichniseintrag. Das Haus Zumhof bleibt «nur» als erhaltenswert eingestuft. Dies weil es sich laut Steinmann um einen Solitär im nicht mehr bäuerlichen Dorfzentrum handelt und das Gebäude über die Zeit auch verändert wurde: «Zudem ist die Gefahr eines Abbruchs ja nun nicht gegeben.»