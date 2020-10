Neue Wildtierpassage bei A2 in Knutwil: Kommt die Schweinepest, wird sie innert 24 Stunden dicht gemacht Rehe und Hirsche können in Knutwil künftig sicher unter der Autobahn A2 durchlaufen. Die neue Unterführung können aber auch Wildschweine nutzen und damit Krankheiten einschleppen. Dafür wäre man gewappnet. Niels Jost 16.10.2020, 18.18 Uhr

32 Meter breit, 33 Meter lang: Die neue Unterführung für Wildtiere bei der A2 zwischen Knutwil und Dagmersellen. Bild: PD

Eine schier unüberwindbare Barriere: Das stellt die Autobahn A2 für Wildtiere dar. Mit ihrem Bau vor rund 40 Jahren wurde im Kanton Luzern nicht nur der Lebensraum von Rehen, Füchsen, Dachsen oder Hirschen beeinträchtigt. Sondern es wurden auch ihre natürlichen Wanderrouten unterbrochen, welchen sie instinktiv folgen. Mit der A2 wurde zudem der Genaustausch zwischen den Populationen aus dem Mittelland und den Voralpen verunmöglicht.

Damit soll nun Schluss sein. Am Freitag haben Bund und Kanton die erste von insgesamt drei Wildtierpassagen präsentiert, welche unter respektive über die A2 führen. Während sich die beiden Brücken in Neuenkirch und in Langnau bei Reiden noch im Bau respektive in Planung befinden, ist die Unterführung auf der Gemeindegrenze von Knutwil und Dagmersellen nun fertiggestellt. 32 Meter breit, 33 Meter lang und 5,5 Meter hoch ist das Bauwerk, welches mit seinen massiven Betonpfeilern einem Viadukt ähnelt.

Massive Betonsäulen tragen die Autobahn A2. Bild: Niels Jost (Knutwil, 16. Oktober 2020)

Wer die Unterführung betritt, zahlt eine Busse

Zu sehen ist das Ganze jedoch nur unterhalb der Autobahn; wer über die A2 fährt, bemerkt davon nichts. Menschen sollten sich allerdings nicht bei der Passage aufhalten, wie Projektleiter Franz Koch vom Bundesamt für Strassen (Astra) sagte. «Dadurch würden die Wildtiere gestört.» Ein Schild weist denn auch auf das Aufenthaltsverbot hin. Missachtungen werden gebüsst.

Aufenthaltsverbot: Das Hinweisschild auf der mittleren Säule. Bild: Niels Jost (Knutwil, 16. Oktober 2020)

8,5 Millionen Franken hat sich das Astra den Bau kosten lassen. «Viel Geld», ist sich der Projektleiter bewusst. Doch mit der Wiederherstellung des natürlichen Wildtierkorridors komme der Bund dem gesetzlichen Auftrag nach. Zudem konnten Synergien mit der Sanierung der A2 zwischen Sursee und Reiden genutzt werden, so Koch. Dies gilt auch für die danebenliegende Strassenabwasserbehandlungsanlage, die 2,3 Millionen Franken kostete und künftig Öl, Benzin, Schwermetalle sowie Feinpartikel wie etwa der Abrieb von Pneus aus dem Abwasser herausfiltern soll.

Das neue Abwasser-Becken: Projektleiter Franz Koch erklärt, wie unter anderem kleinste Reste von abgeriebenen Pneus aus dem Wasser herausgefiltert werden. Bild: Niels Jost (Knutwil, 16. Oktober 2020)

Noch fertiggestellt werden müssen die Bepflanzung und die Zuleitstrukturen zur Unterführung. Also Hecken und Sträucher, in deren Schutz die Tiere zur Passage gelangen können. Für deren Unterhalt ist der Kanton zuständig. Peter Ulmann, welcher die Abteilung Natur, Jagd und Fischerei bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald leitet, hob die Wichtigkeit der Wildtierpassagen hervor. Er betonte:

«Wir müssen dafür sorgen, dass diese Korridore über die nächsten Generationen erhalten bleiben.»

Noch unklar ist, wie stark die Tiere die Unterführung nutzen werden, wie Antonio Righetti bemerkte. «Dass sie benutzt wird, steht jedoch ausser Frage», so der Wildtierbiologe. Dies hätten Passagen andernorts gezeigt. Zur Überprüfung wurden in Knutwil bereits Fotofallen installiert – ein Fuchs, zwei Hauskatzen und einige Menschen seien bereits erfasst worden. In vier Jahren möchte das Astra eine Zwischenbilanz ziehen.

Vom Strassenlärm würden die Tiere übrigens kaum gestört. Anfälliger seien Reh, Hirsch und Co. auf Licht. Deshalb wurde entlang der A2 mit Holz ein Blendschutz erstellt. «In der Nacht ist die Unterführung ein grosses, dunkles Loch. Das zieht die Tiere an», so Righetti.

Der Blendschutz aus Holz ist hinter dem Geländer am Brückenrand zu erkennen. Bild: (Niels Jost, 16. Oktober 2020)

Im Falle einer Schweinepest wird die Passage sofort geschlossen

Gut möglich ist, dass sich darunter auch Wildschweine finden werden. Dies sorgte in der Vergangenheit für Kritik im Kantonsrat. Befürchtet wurde, dass die Tiere die Afrikanische Schweinepest nach Luzern schleppen, was für die hiesig grosse Schweinewirtschaft enorme wirtschaftliche Folgen haben könnte.

Die Krankheit ist mittlerweile in Ostdeutschland angekommen. «Die Afrikanische Schweinepest ist definitiv ein Thema», sagte Peter Ulmann. Dass die neuen Wildtierpassagen zu deren Verbreitung beitragen könnten, glaubt er jedoch nicht. Für den Fall der Fälle sei man jedoch vorbereitet. «Im Notfall könnten wir die Durchlässe innert 24 Stunden komplett schliessen.»