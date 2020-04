Neueinsteigerin freut sich auf ihr neues Amt als Präsidentin der Gemeinde Alberswil Früher machte sie Hochgebirgstouren – heute ist Corinne Albisser (32) zweifache Mutter und nächstens auch Gemeindepräsidentin. Susanne Balli 16.04.2020, 11.27 Uhr

Corinne Albisser (32) hat die Wahl zur Gemeindepräsidentin geschafft.

Bild: Boris Bürgisser, Alberswil,

9. April 2020

32 Jahre jung, Mutter von zwei kleinen Kindern, seit erst knapp drei Jahren in der Gemeinde wohnhaft und bis anhin politisch gänzlich unerfahren: Dies sind alles Attribute, die auf den ersten Blick nicht unbedingt mit einem Gemeindepräsidium in Verbindung gebracht werden. Nichtsdestotrotz: Corinne Albisser hat es geschafft. Sie wurde Ende März im ersten Wahlgang zur neuen CVP-Gemeindepräsidentin von Alberswil gewählt. Und erzielte dazu noch das beste Resultat mit 203 Stimmen. «Ich war überrascht über das gute Resultat und freue mich natürlich sehr», sagt sie. Sie könne sich aber gut vorstellen, dass die Leute es begrüsst haben, jemanden Neues und Junges zu wählen. «Dafür bedanke ich mich herzlich bei der Bevölkerung.»

Corinne Albisser ist in Schenkon aufgewachsen. Die Lehre machte sie bei Eiselin Bergsport in Luzern; später arbeitete sie bei Stöckli Ski in Wolhusen. Damals gehörten auch regelmässige Kletter- und Skitouren zu ihrem Leben. «Irgendwann wollte ich mich weiterentwickeln und habe im Bereich Human Ressource verschiedene Weiterbildungen gemacht. So konnte ich bei der Firma Anliker Bauunternehmungen in Emmenbrücke die Personaladministration übernehmen», sagt sie. Das habe ihr sehr gut gefallen und sei sehr lehrreich gewesen.

Stelle gekündigt – dann kam die Anfrage

Bis vor kurzem war Corinne Albisser in einem Teilzeitpensum als Sachbearbeiterin Personal in einem KMU-Betrieb in Ruswil tätig. Dort hatte sie den Personalbereich unter sich. «Der Zufall wollte es, dass ich zirka einen Monat, bevor ich von der Findungskommission fürs Gemeindepräsidium angefragt wurde, diese Stelle gekündigt hatte», sagt sie. Dies, weil das 50-Prozent-Pensum häufig doch höher gewesen sei. «Das war für mich als Mutter von zwei Mädchen im Alter von zwei und vier Jahren etwas viel.» Das Gemeindepräsidium mit einem 17-Prozent-Pensum sei hingegen gut machbar. Obwohl es wahrscheinlich etwas mehr sein werde. Ihre Eltern und Schwiegereltern helfen regelmässig bei der Kinderbetreuung. Wie viele Familien spürt aber auch die Familie Albisser momentan die Auswirkungen der Coronakrise – vor allem im Umgang mit den Grosseltern. «Für die Kinder ist es schon sehr seltsam, dass sie ihre Grosseltern nur in sicherem Abstand sehen aber nicht umarmen dürfen. Und für die Grosseltern auch.» Sie hoffe, dass sich das bald wieder normalisiere.

In Alberswil wohnt die Familie seit bald drei Jahren. Im Mai 2017 hat Corinne Albisser mit ihrem Mann und ihrer ersten Tochter ihr Eigenheim bezogen. «Alberswil ist ideal gelegen, da meine Eltern in Schenkon wohnen und mein Mann in einem Familienbetrieb in Willisau arbeitet. Hier fühlen wir uns zu Hause, hier möchten wir alt werden», sagt sie. Sie seien von der Bevölkerung sehr herzlich aufgenommen worden. «Die Natur ist wunderschön und es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen», sagt Corinne Albisser. Anstatt Touren im Hochgebirge macht sie nun mit der Familie kleine Velotouren und Wanderungen.

«Es ist wie mit dem Mami werden»

Dass ihr erstes politisches Amt gleich ein Gemeindepräsidium ist, darüber macht sie sich keine Sorgen. «Ich war bereits in Führungspositionen tätig und traue mir das zu.» Klar, es komme viel Neues auf sie zu. «Ich denke aber, es ist wie mit dem Mami werden. Das kann man vorher auch nicht üben», sagt sie.

Neben Corinne Albisser wurde Josef Häfliger (CVP) im Amt als Gemeindeammann mit 198 Stimmen bestätigt. Die Wahl zur Sozialvorsteherin schafft zudem Leonie Grunder von der FDP mit 197 Stimmen. Alle drei Gemeinderatsmitglieder lagen also mit der Zahl der Stimmen sehr nahe beieinander. Zur Tatsache, dass im dreiköpfigen Gemeinderat von Alberswil zwei Frauen sind, sagt Albisser: «Ich finde es schön, dass Frauen sich mehr und mehr zutrauen. Aber ich finde auch, dass es eine fähige Person sein muss. Daher spielt es für mich nicht so eine grosse Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist.»

Auf die Aufgaben in der Gemeindeverwaltung freut sich Corinne Albisser sehr. «Es stehen einige Projekte an.» Wichtig sei es ihr zudem, dass sich Alberswil als Gemeinde weiter entwickle und ein aktives Vereinsleben behalte. Sie sei sehr gespannt auf interessante Zusammentreffen und Zusammenarbeiten. Corinne Albisser sagt: «Die Gemeinde mitzugestalten, in der man lebt, ist etwas Schönes, und ich freue mich sehr darauf.»