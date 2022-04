Neuenkirch: Ölverschmutzung nach Kollision mit Strassenlaterne

Neuenkirch Kollision mit Strassenlaterne: Ölverschmutzung führt zu Spezialeinsatz der Feuerwehr Am Donnerstagmorgen prallte ein Lieferwagen in der Gemeinde Neuenkirch in eine Strassenlaterne. Beim Unfall wurde niemand verletzt, wegen der Ölverschmutzung musste aber eine Spezialeinheit der Feuerwehr ausrücken. 29.04.2022, 08.10 Uhr

In Neuenkirch musste nach einem Zusammenprall eines Lieferwagens mit einer Strassenlaterne ein Teil des Erdbodens abgetragen und entsorgt werden. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, passierte der Vorfall am Donnerstagmorgen. Der Lieferwagen war von Sempach Station Richtung Neuenkirch unterwegs, als er kurz vor dem Kreisel Lippenrüti von der Strasse geriet und in eine Strassenlaterne prallte.