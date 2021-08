Zeugenaufruf Rechtsüberholer auf Autobahn A2

Neuenkirch Rechtsüberholer auf der Autobahn schweigt – Polizei sucht Zeugen Am Sonntagnachmittag hat ein Autofahrer auf der Autobahn A2 unerlaubterweise andere Fahrzeuge rechts und zum Teil über den Pannenstreifen überholt. Der 24-jährige Lenker konnte angehalten werden, verweigert jedoch die Aussage 23.08.2021, 13.01 Uhr

Am Sonntagnachmittag, 22. August, überholte ein 24-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden (Höhe Neuenkirch) mehrere korrekt fahrende Fahrzeuge unerlaubterweise rechts - zum Teil über den Pannenstreifen. Das schreibt die Staatsanwaltshaft Luzern in einer Medienmitteilung vom Montag. Nach dem Tunnel Eich kam es zu einem unerlaubten Überholmanöver, wobei der Fahrer auch andere Fahrzeuge ausbremste.