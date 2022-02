Knutwil und Dagmersellen: Sperrung der Wildtierpassagen geübt

Neuenkirch und Knutwil Schliessung der Autobahn-Wildtierpassagen geprobt – Wildhut ist zufrieden Falls eine Wildtierseuche die Schweiz heimsuchen würde, müssten die Wildtierpassagen an der A2 innert kurzer Frist gesperrt werden können. Diesen Fall hat die kantonale Wildhut geübt. Der Wildhüter ist mit dem Testergebnis zufrieden. 17.02.2022, 09.38 Uhr

In Ausnahmesituationen, beispielsweise im Falle eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP), sollen der Austausch und die Wanderung von Wildtieren möglichst gering gehalten und die Verbreitung einer Seuche so eingedämmt werden. Deswegen würden die Wildtierüberführung in Neuenkirch und die Wildtierunterführung in Knutwil gesperrt. Dies hat die kantonale Wildhut der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) am Mittwoch, 9. Februar, geübt, wie der Kanton Luzern mitteilte. Wildhüter Daniel Schmid ist demnach mit dem Übungsergebnis zufrieden: «Innert wenigen Stunden ist eine provisorische Barriere gezogen. In der Folge können – je nach Lage und Bedarf – alle möglichen Einrichtungen vorgesehen werden; von der Abfangeinrichtung bis zur Permanentsperre.»