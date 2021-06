Neuenkirch und Stans Chraftwärch-Fitness wehrt sich gegen Konkurs-Gerüchte Das Fitnesscenter Chraftwärch AG mit Standorten in Stans und Neuenkirch hatte jüngst mit unschönen Anschuldigungen zu kämpfen. Es wurde das Gerücht verbreitet, dass der Betrieb in einem Konkursverfahren stehe. Diese Vorwürfe weist das Unternehmen nun zurück.

09.06.2021, 18.47 Uhr

In einer Stellungnahme auf ihrer Website schreibt das Unternehmen: «Dieses Gerücht ist schlichtweg unwahr und schadet unserer Firma sehr!» Darum hätten sie beschlossen, aktiv in die Öffentlichkeit zu treten und als Beweis einen Auszug aus dem Betreibungsregister per 4. Juni zu veröffentlichen. Auf Anfrage von PilatusToday sagt Geschäftsführer Beda Berner: «Unsere Abo-Besitzer haben nichts zu befürchten. Es gibt weder finanzielle Probleme, noch ist eine Umstrukturierung der Firma geplant. Die Chraftwärch AG ist finanziell gut aufgestellt.»