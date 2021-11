Neuer Arbeitsvertrag Angestellte auf Luzerner Bauernhöfen sollen weniger lang arbeiten müssen Wer auf einem Landwirtschaftsbetrieb im Kanton Luzern arbeitet, soll pro Woche künftig höchstens 49 Stunden arbeiten müssen. Der Bauernverband hätte lieber längere Arbeitszeiten. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 17.11.2021, 16.58 Uhr

Landwirtschaftliche Angestellte – hier in einem Luzerner Gewächshaus – sollen künftig weniger lang arbeiten müssen. Bild: Patrick Hürlimann, (Wikon, 21. April 2020)

Die etwa 2500 Angestellten auf Luzerner Bauernhöfen dürfen sich auf bessere Arbeitsbedingungen freuen. Grund ist ein überarbeiteter Normalarbeitsvertrag, der vom kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartement ausgearbeitet und am Mittwoch präsentiert wurde. Das letztlich vom Kantonsrat zu bewilligende Vertragswerk stützt sich im Wesentlichen auf ein Muster, das die Schweizerischen Bauernorganisationen und die Berufsverbände der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer entwickelt haben.

Bedeutendste Änderung gegenüber heute ist eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 49 Stunden. Im geltenden Vertrag heisst es lediglich, die tägliche Arbeitszeit dürfe «normalerweise zehn Stunden nicht übersteigen». Definiert werden sollen auch Überstunden und Überzeit. So erhalten Angestellte, die länger als 55 Stunden arbeiten, einen Zuschlag von 25 Prozent. Auch diese Punkte sind aktuell nicht geregelt. Ebenso wenig die Pausen: Diese sollen über die Mittagszeit neu mindestens 30 und am Vor- und Nachmittag je 15 Minuten betragen – alle unbezahlt.

Ebenfalls deutlich weniger grosszügig als in anderen Branchen sind die Freitage geregelt. Wer auf einem Bauernhof arbeitet, erhält pro Woche eineinhalb freie Tage. Zwei Mal pro Monat muss ein Ruhetag auf einen Sonntag fallen. Minderjährige, also Lehrlinge, sollen an Sonn- und Feiertagen nicht beschäftigt werden dürfen. Angestellte zwischen 20 und 50 erhalten vier Wochen Ferien, unter 20-Jährige und über 50-Jährige deren fünf.

Luzerner Bauern wollen 52 statt 49 Stunden wöchentliche Arbeitszeit

Stefan Heller. Bild: PD

Stefan Heller, Geschäftsführer des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV), ist über die Vernehmlassungsvorlage «erstaunt» und sagt:

«Eine wöchentliche Arbeitszeit von 49 Stunden ist nicht mehrheitsfähig. Das haben Umfragen bei unseren Mitgliedern ergeben.»

Der LBV habe dies in einem Brief an das für die Erarbeitung des Vertrags federführende Sozialversicherungszentrum WAS (Wirtschaft Arbeit Soziales) festgehalten und 52 Stunden vorgeschlagen. Trotz anderslautender Zusage sei der LBV in der Folge nicht mehr kontaktiert worden, was «befremdend» sei, so Heller. Er sagt denn auch, der LBV werde die Arbeitszeit in der Vernehmlassung «selbstverständlich kritisieren».

Das gilt auch für den Passus, wonach Minderjährige an Sonn- und Feiertagen nicht beschäftigt werden dürfen.

«In der Landwirtschaft ist es völlig unbestritten, dass auch Lernende am Sonntag zu den Tieren auf dem Hof schauen.»

Pro Monat werden 990 Franken vom Lohn abgezogen



Bei den Löhnen verweist das Gesundheits- und Sozialdepartement auf die Richtlinien, die von den schweizerischen Bauern- und Angestelltenverbänden vereinbart wurden. Demnach beträgt der Mindestlohn 3300 Franken, wovon allerdings Naturalleistungen wie Kost und Logis abgezogen werden. Das sind pro Monat 990 Franken. Wer über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis verfügt, verdient mindestens 3760 Franken. Insgesamt gibt es acht Lohnkategorien. Massgebend für die Einteilung ist nicht die Ausbildung, sondern die im Betrieb ausgeübte Funktion.

Ein 13. Monatslohn ist in der Landwirtschaft unüblich. Dafür sollen die Arbeitgeber künftig verpflichtet werden, für ihre Mitarbeitenden eine Krankentaggeldversicherung abzuschliessen. Der geltende Normalarbeitsvertrag enthält keine solche Bestimmung.

Tiefer als in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben sind die Dienstaltersgeschenke. Nach fünf Dienstjahren gibts einen Fünftel des Monatslohns, nach zehn einen Drittel und erst nach 25 Jahren auf dem gleichen Hof wird ein ganzer Monatslohn überwiesen.

Geltender Normalarbeitsvertrag ist schon 21 Jahre alt

Die Vernehmlassung zum Normalarbeitsvertrag Landwirtschaft endet am 18. Februar 2022. Äussern können sich neben den sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien auch die Nicht-Parlamentspartei EVP sowie sämtliche Departemente und alle bäuerlichen Organisationen. Der geltende Normalarbeitsvertrag stammt aus dem Jahr 2000 und wurde 2006 minimal angepasst. Das neue Regelwerk gilt nicht für Ehegattinnen oder Ehegatten, auch nicht für Verwandte oder Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, sofern diese den Betrieb voraussichtlich übernehmen wollen.

Im Kanton Luzern gibt es 4450 Bauernhöfe, die jährliche Direktzahlungen in der Höhe von rund 217 Millionen Franken erhalten. Die Zahl der Arbeitskräfte beträgt knapp 13'000, etwa 40 Prozent davon sind Vollzeitbeschäftigte.