Ab Herbst 2021 bietet die Uni Luzern neu einen neuen Bachlor in Gesundheitswissenschaften an Der schweizweit einmalige «Bachlor of Science in Gesundheitswissenschaften» wird in rund einem Jahr an der Universität Luzern eingeführt. 19.08.2020, 14.46 Uhr

(pjm) Ab Herbst 2021 wird neu der Studiengang «Bachlor of Science in Gesundheitswissenschaften» an der Universität Luzern angeboten. Wie die Uni Luzern mitteilte, bietet der Studiengang eine schweizweit einmalige Verknüpfung der Bereiche Gesundheitspolitik, Medizin und Rehabilitation an. Den Studenten werde dadurch der Erwerb berufsübergreifender Kompetenzen ermöglicht. Der Studiengang ergänzt damit den bestehenden Master in «Health Sciences». Dadurch wird es in Zukunft möglich sein in Luzern Gesundheitswissenschaften auf allen Stufen zu studieren.