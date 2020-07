Strassensperrung in Schötz: Ohmstalerstrasse erhält neuen Deckbelag Zwischen Mittwochmorgen, dem 5. August und dem darauffolgenden Donnerstagmorgen wird die Kantonsstrasse in Schötz wegen Bauarbeiten gesperrt. 29.07.2020, 07.51 Uhr

(se) Die Kantonsstrasse K43 in Schötz erhält auf dem Abschnitt vom Knoten Kantonsstrasse 11 bis zur Einmündung der Unterdorfstrasse einen neuen Deckbelag. Die Bauarbeiten auf der Ohmtalerstrasse finden am Mittwoch, dem 5. August von 6 Uhr bis am Donnerstag, dem 6. August um 6 Uhr statt.