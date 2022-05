Kantonsspital Sursee: Pflegeheim Seeblick ist genervt

Neuer Standort Kantonsspital Sursee Pflegeheim Seeblick genervt ab grosser Unsicherheit: «Vielleicht war unsere Planung der vergangenen Jahre für nichts» Der Regierungsrat will den Standort Münchrüti vertieft prüfen. Ein Entscheid soll erst im Jahr 2023 fallen. Dies führt zu Planungsunsicherheiten. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.30 Uhr

Luzerner Kantonsspital Sursee mit Haus für Pflege und Betreuung Seeblick. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 18. Februar 2022)

Im Dezember wurde bekannt, dass das Gebiet Münchrüti als neuer Standort für das Spital Sursee geprüft werden soll. Dies, obwohl der Luzerner Regierungsrat im April 2020 entschieden hatte, den bisherigen Standort aufrechtzuerhalten. Am Montagmorgen gab der Kanton bekannt, dass die Dienststelle Immobilien nun eine vertiefte Evaluation für den Standort Münchrüti durchführt. Damit ist die Standortfrage um das Kantonsspital Sursee nach wie vor nicht geklärt. Doch es lässt sich daraus schliessen, dass der Regierungsrat das Gebiet Münchrüti als valable Option betrachtet.

Wie viel diese vertiefte Planung kosten wird, dazu will der Kanton noch keine Angaben machen. Klar ist aber, dass die Dienststelle Immobilien erneut knapp ein Jahr mit der Evaluation beschäftigt sein wird: Der Entscheid soll im Verlauf des Jahres 2023 fallen. Weiter führt der die erneute Evaluation zu grosser Planungsunsicherheit für die Betroffenen – namentlich für das Haus für Pflege und Betreuung Seeblick.

Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation des Finanzdepartements, betont, dass dies keine Kehrtwende der Regierung sei. «Der Standort Münchrüti war nämlich zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht frei», erklärt sie. Bisher war die Hostettler Group auf dem Areal. Diese plant einen Neubau des Firmensitzes. Auf Wunsch der Stadt Sursee hat der Regierungsrat nun gemäss einer Mitteilung entschieden, diese Option auch zu evaluieren. Dies, nachdem sich Gesundheits- und Sozialdepartement, Finanzdepartement, die Dienststelle Immobilien und das Luzerner Kantonsspital «eingehend ausgetauscht» haben, ob eine Prüfung Sinn mache.

Vielleicht hat das Volk das letzte Wort

«Ein Vorteil des Münchrüti-Areals wäre die gute Erschliessung und Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem könnte ein Neubau einfacher realisiert werden, weil der Spitalbetrieb nicht beeinträchtigt würde», erklärt Kunz. Unter anderem deshalb mache es für den Regierungsrat Sinn, eine vertiefte Analyse umzusetzen.

Wenn die Evaluation ergibt, dass der Standort Münchrüti der beste ist, müsste als das Land noch umgezont werden: Zurzeit befindet sich das Areal Münchrüti in der Arbeitszone. Für den Bau des Spitals muss die Parzelle wahrscheinlich in die öffentliche Zone überführt werden, wie Romeo Venetz, Bauvorsteher der Stadt Sursee, auf Anfrage erklärt. Somit hätte also das Volk das letzte Wort, ob das Kantonsspital tatsächlich den Standort wechseln soll. Venetz betont aber, dass die Frage, ob eine Umzonung tatsächlich nötig ist, Gegenstand der weiteren Prüfung sein werde.

«Seeblick» erwartet Entgegenkommen des Kantons

Für das Haus für Pflege und Betreuung Seeblick ist der Standortentscheid von grosser Bedeutung: Bleibt das Kantonsspital an der Spitalstrasse, müsste der «Seeblick» dem Ausbau spätestens im Jahr 2027 weichen. Wird der Standort Münchrüti ausgewählt, könnte das Pflegeheim gemeinsam mit dem Kantonsspital dorthin umziehen.

Da der Regierungsrat sich im April 2020 bereits definitiv für den bisherigen Standort entschieden hatte, haben die Verantwortlichen die Planung für den Umzug schon angestossen. «Vielleicht war diese intensive Arbeit der vergangenen Jahre für nichts», sagt Roger Wicki, Co-Geschäftsleiter des Pflegeheims. Denn nachdem die Delegierten im vergangenen Herbst dem Kredit für den Architekturwettbewerb zugestimmt haben, müsse nun die Planung sistiert werden. «Wir können es uns nicht leisten, eine halbe Million für etwas auszugeben, das wir am Schluss doch nicht brauchen können», erklärt Wicki.

Wenn die Regierung im Jahr 2023 entscheidet, trotzdem den bisherigen Standort beizubehalten, verliere der Seeblick mehr als ein Jahr Planungszeit. «Der Kanton müsste uns eigentlich mehr Zeit geben», fordert Wicki. Der Kanton zeigt sich grundsätzlich offen, will aber noch keine Zusage geben: In den nächsten Monaten soll abgeklärt werden, ob dies möglich ist.

Seeblick will besser in die Entscheidung eingebunden werden

«Es ist wichtig, dass wir eine gute Lösung finden für die Region Sursee, damit auch in Zukunft, wenn die Baby-Boomer-Generation langsam ins pflegebedürftige Alter kommt, unsere Aufgabe erfüllen können», betont Wicki. Grundsätzlich sind die Verantwortlichen und die Geschäftsleitung des Seeblick aber zuversichtlich, dass das möglich ist. Dies habe das Gesundheitsdepartement auch versprochen. «Dafür müssen wir von Anfang an in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden», sagt Wicki. Bisher sei dies nicht immer nach Wunsch geschehen: «Wir wurden vom Kanton teils vor vollendete Tatsachen gestellt.»

