Neuer Wärmeverbund in Küssnacht hat noch viele freie Kapazitäten Heizen mit Seewasser liegt im Trend. In Küssnacht werden nun die Grossüberbauung Räbmatt und zwei Schulhäuser an einen Wärmeverbund angeschlossen. Dafür hat der Bezirk mit Privaten zusammengespannt. Niels Jost

Der Vierwaldstättersee als Energiequelle – dieses Potenzial wird immer häufiger erkannt. So sind in zahlreichen Gemeinden bereits Pumpwerke installiert, dank denen Gebäude mit Seewasser geheizt und gekühlt werden können. Solche Wärmeverbunde gibt es etwa in Luzern oder Weggis, in Planung oder in Bau befinden sich zudem Projekte in Vitznau, Horw und Kriens.

Nun ist Küssnacht an der Reihe. Am Samstag, 21. September, wird der Bevölkerung das Pumpwerk des Wärmeverbunds Seematt vorgestellt (siehe Hinweis am Schluss). Dank diesem können die Schulanlagen Seematt und dereinst auch das Schulhaus Dorfhalde sowie die 155 Wohnungen der Grossüberbauung Räbmatt geheizt und gekühlt werden. Dabei wird das 7 bis 10,5 Grad warme Seewasser in einer Tiefe von 19 Metern abgepumpt und zu den Nutzern geführt. Dort wird die Wärme des Wassers in Pumpen so umgewandelt, dass es zum Heizen und zur Warmwasserproduktion genutzt werden kann. Anschliessend fliesst das Wasser wieder in zwölf Metern Tiefe in den See zurück.

Nachhaltigkeit hat Investoren überzeugt

Initiiert wurde das Projekt vom Bezirk Küssnacht gemeinsam mit der C. Vanoli Gruppe aus Immensee. Letztere hat die Überbauung Räbmatt realisiert. Bei der Planung habe man diverse Heizsysteme wie Erdsonde Wärmepumpen abgeklärt, sagt Projektleiter Stefan Grossrieder. Überzeugt habe schliesslich der Wärmeverbund mit dem Seewasser. «Uns ist es wichtig, in solch nachhaltige Systeme zu investieren.»

Der ökologische Aspekt gewinne auch bei den Mietern und Wohneigentümern an Bedeutung, weiss Grossrieder. Entsprechend zuversichtlich ist er, dass sich noch mehr Haushalte am Wärmeverbund anschliessen. Denn die Kapazitäten sind noch längst nicht aufgebraucht. «Wir könnten nochmals eine Überbauung in der Grösse der Räbmatt mit rund 150 Wohnungen anschliessen.» Gesamthaft hat das Pumpwerk eine Leistung von 1,5 Megawatt. Aktuell ist es ungefähr zur Hälfte ausgelastet, sagt Planer Aurelius Waldispühl von der Möwa Planung GmbH aus Küssnacht.

«Als Bezirk müssen wir eine Vorreiterrolle übernehmen»

Die rund 1,5 Millionen Franken für die Erstellungskosten vom Pumpwerk, welches sich unter dem Pausenplatz des Schulhauses Seematt 1 befindet, wurden zwischen der C. Vanoli Gruppe und dem Bezirk aufgeteilt. Der Bezirk hat zudem das Land zur Verfügung gestellt, sagt Bezirksrat Roman Schlömmer, der für das Ressort Planung, Umwelt und Verkehr zuständig ist. Auch bei den Durchleitungen zur Räbmatt und zum Schulhaus Dorfhalde habe man Hand geboten. Das Beheizen oder Kühlen der beiden Schulhäuser werde in Rechnung gestellt. Der FDP-Politiker sagt: «Als Bezirk müssen wir eine Vorreiterrolle einnehmen, um solch nachhaltige Projekte zu unterstützen.»