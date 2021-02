Neueröffnung Trotz Krise: In Luzern eröffnet ein neuer Optiker Mit dem Geschäft an der Burgerstrasse in der Luzerner Kleinstadt sagt Optikermeister Stefan Affolter den internationalen Discountern den Kampf an. Sandra Monika Ziegler 04.02.2021, 19.36 Uhr

Von links: Sara Winet, Stefan Affolter, Jenny Burkhardt und Michèle Elmiger vor dem neuen Geschäft. Bild: Sandra Monika Ziegler (Luzern, 4. Februar 2020

Mitten im Shutdown eröffnet Stefan Affolter in der Luzerner Kleinstadt ein neues Geschäft. Schlechtes Timing? «Nein» sagt Affolter und fügt an: «das war so geplant und das Team ist auf den 1. Februar eingestellt worden». Das Geschäft wird als Aktiengesellschaft geführt. Bereits aktiv sind die Affolters in Willisau.

Obwohl die Optikerbranche in der Stadt Luzern gut vertreten ist, will er mit seinem Konzept überzeugen: günstig und doch Qualität. Die günstigste Brille inklusive korrigierten Gläsern kostet bei Easy Optik gerade mal knapp 30 Franken.

Marge gering halten

Möglich sei dies, weil die guten Konditionen der Lieferanten an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Alles Made in China? Affolter lacht: Die Gläser stammten von der Firma Optovision (Rodenstock), «dem grössten Hersteller in Deutschland. Das Gestell stammt aus China». Er kenne übrigens keine namhaften Brillengestellhersteller, die noch in Europa produzieren würden.

In seinem Fachgeschäft gibt es weder Tische noch Stühle. Jede Kundin und jeder Kunde probiert die ausgestellten Brillengestelle gleich selber, das spare Personal. Wer jedoch von Beginn an Fachberatung will, könne dies haben. Zudem könne er dank Lasertechnik die Brillengläser fixfertig bestellen, brauche also keine Werkstatt.

Eigentlich sollte die Eröffnung heute Freitag gefeiert werden. Da dies aber nicht geht, hat sich Affolter für Prozente statt Party entschieden. Bis Ende März müsse nur die Hälfte bezahlt werden.