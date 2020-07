Überarbeitetes CKW-Projekt in Flühli endet vor der Lammschlucht – Wasserkraftwerk Waldemme wird kleiner als zunächst geplant Laut den Plänen der CKW soll das Kleinwasserkraftwerk Waldemme in Flühli neu vor der Lammschlucht aufhören. Das überarbeite Projekt ist kleiner dimensioniert und soll Ende 2020 beim Kanton eingereicht werden. 08.07.2020, 10.09 Uhr

(se) Das Projekt für ein Kleinwasserkraftwerk an der Waldemme zieht sich hin – seit 2008 ist die CKW am Planen. Nun stellt sie in einer Medienmitteilung das überarbeitete Projekt vor: Im Weiler Matzenbach in Flühli soll ein Teil des Wassers aus der Waldemme entnommen werden. Durch eine 2,1 Kilometer lange Druckleitung gelangt das Wasser anschliessend zur Kraftwerkszentrale, wo mithilfe einer Turbine Strom produziert werden soll. Unmittelbar danach und somit noch vor dem Beginn der Lammschlucht werde das Wasser wieder dem natürlich Lauf der Waldemme zugeführt, so die CKW.