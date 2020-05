Neues Löschboot der Luzerner Feuerwehr soll Ende 2021 einsatzbereit sein Der Luzerner Stadtrat hat die Zuschlagsverfügung für das neue Lösch- und Rettungsboot der Feuerwehr Stadt Luzern an eine Firma in Finnland erteilt. Die Kosten waren anfänglich deutlich unterschätzt worden. Hugo Bischof 04.05.2020, 11.00 Uhr

Das heutige Lösch- und Rettungsboot "Donner" der Feuerwehr Stadt Luzern während einer Übung. Bild Archiv

Der Feuerwehr Stadt Luzern stehen aktuell das Ölwehrboot «Blitz» sowie das Lösch- und Rettungsboot «Donner» zur Verfügung. Letzteres muss zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft dringend ersetzt werden. Luzerns Stadtrat hat der Weldmec Marine Ab in Finnland nun die Zuschlagsverfügung erteilt. Das teilte er am Montagvormittag mit. In ihrem Bericht und Antrag an das Parlament schreibt die Stadtregierung: