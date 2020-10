Neues ÖV-Angebot für Nachtschwärmer im Raum Luzern: Zuschläge fallen ab 2021 weg

Wer in der Zentralschweiz an den Wochenenden in der Nacht mit Bus und Bahn nach Hause fährt, zahlt ab Dezember 2021 keine Zuschläge mehr. Die Busse fahren häufiger und neu vor allem von den Verkehrsknoten Luzern und Sursee aus.

13.10.2020, 10.20 Uhr